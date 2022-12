3 acconciature facili e di classe per Capodanno che ti svoltano la serata

Semplici, facili da realizzare e che lasceranno tutti a bocca aperta, ecco dei consigli per acconciature da sogno. Basta qualche elastico, un po’ di lacca e delle forcine e in 5 minuti saremo pronte e bellissime. Vediamo le acconciature perfette per brillare a Capodanno.

Siamo pronti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, abbiamo scelto l’outfit e la location giusta. Magari abbiamo approfittato di qualche pacchetto offerta per festeggiarlo in qualche località da sogno. Ora non ci resta che completare il look con un make up scintillante e una splendida acconciatura. Ma senza un parrucchiere nei paraggi ci tocca pensarci da sole ed è qui che cominciano i drammi. Piastra, boccoli, forcine, abbiamo tutto ma non sappiamo proprio che acconciatura realizzare. Ecco qualche idea facile per sfoggiare una pettinatura ad effetto per questa serata magica.

3 acconciature facili e di classe per Capodanno che richiedono pochi minuti

Partiamo con una soluzione per chi ha i capelli molto lunghi ma piuttosto sottili e poco corposi. In questo caso la coda alta e sinuosa è sempre una buona idea, ma come dare più volume? Prima di tutto facciamo dei boccoli su tutta la capigliatura e apriamoli con la spazzola. Poi prendiamo l’elastico, infiliamolo tra i capelli come per fare una normalissima coda abbastanza alta. A questo punto, con le dita dividiamo i capelli, facendo il secondo giro prendendo soltanto la metà superiore dei capelli. Poi facciamo il terzo giro d’elastico inglobando anche i capelli rimasti fuori dall’elastico e stringiamo. Ecco una coda alta, voluminosa e sinuosa perfetta da abbinare ad un abito scollato.

Passiamo poi al classico intramontabile, lo chignon basso, simbolo di eleganza e raffinatezza. Possiamo crearlo molto tirato per un effetto più pulito oppure più spettinato. Non serve per forza legare i capelli in una coda, soprattutto se li abbiamo medio-corti. Facciamo sempre dei boccoli per aiutare i capelli a mantenere la piega e poi arrotoliamoli all’altezza della nuca. Fissiamo con le forcine e della lacca e siamo pronte.

E se non vogliamo perderci troppo tempo la soluzione è il wet look

Molto in voga già questa estate, il wet look è perfetto per tutte le lunghezze di capelli. Una soluzione pratica e veloce per essere chic ed eleganti anche con i capelli corti, ad esempio. L’effetto bagnato è molto popolare anche sul red carpet proprio perché esalta i lineamenti e dona fascino istantaneo. È la pettinatura giusta se vogliamo conquistare qualcuno e trovare l’amore allo scoccare della mezzanotte. Basterà fare lo shampoo e non asciugare del tutto i capelli, lasciandoli umidi. Applichiamo del gel o ancora meglio della cera utilizzando un pettine a denti larghi. Creiamo il nostro styling, scegliendo la posizione della riga e fissiamo con un po’ di lacca.

In pochi minuti ecco un’acconciatura pratica, veloce e super affascinante da sfoggiare al Veglione di Capodanno. Per dare un tocco ancora più glam aggiungiamo dei glitter o delle forcine impreziosite da piccole gemme. Ecco che abbiamo visto che per creare 3 acconciature facili e di classe per Capodanno non servono neanche 5 minuti.