L’ipervenduto degli oscillatori potrebbe portare a un rimbalzo nei prossimi 2 giorni di Borsa

Gli oscillatori sono in ipervenduto di breve-proiezionidiborsa.it

Ennesima giornata negativa. I mercati continuano a mostrare poca forza, ma nelle prossime ore potrebbero stupire riportandosi in positivo. Ci sono divergenze, rialziste anche se i volumi si sono abbassati. Cosa dice la statitisca in merito, e quali sono i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione? Andiamo a ilustare cosa preventivano i nostri algoritmi, e quali sono i supporti da mantenere al rialzo perscongirare il peggio.

Momento cruciale di breve termine, e ancora oggi un segno negativo. L’anno è stato tutto al ribasso, con 2 importanti rimbalzi. Il primo a marzo, e il secondo fra luglio e agosto.

Cosa attedere per i prossimi 2 giorni di Borsa aperta? L’ipervenduto degli oscillatori potrebbe portare a un rimbalzo ma procediamo per gradi

Oggi dopo un rialzo nelle prime ore di contrattazione, la giornata è andata in negativo con l’apertura di Wall Street. Alle ore 17:52 della seduta di contrattazione del 28 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.981

Eurostoxx Future

3.839

Ftse Mib Future

23.755

S&P 500 Index

3.844,05.

Ennesima giornata fiacca ma gli oscillatori continuano a caricarsi di divergenze positive. Come scritto nel paragrafo precedente continuiamo a ritenere che nelle prossime ore la negatività di questo momento possa essere assorbita. Attendiamo i prossimi 2 giorni con un rimbalzo, nella ipotesi peggiore ci potrebbe essere una fase laterale. Ci sono però delle condizioni per far avverare questo scenario ipotizzato.

L’ipervenduto degli oscillatori potrebbe portare a un rimbalzo: i livelli da monitorare

Ecco i livelli da mantenere al rialzo in chiusura di seduta per far partire un rimbalzo. Essi sono i seguenti:

Dax Future

14.004

Eurostoxx Future

3.821

Ftse Mib Future

23.745

S&P 500 Index

3.853

Questi potrebbero essere gli ultimi giorni di incertezza. Infatti le nostre previsioni ci fanno ritenere che con una certa probabilità che massimo dal mese di marzo potrebbe partire un rialzo pluriennale.

Il 2023 potrebbe essere di forti rialzi, e lasciare alle spalle il peggio.