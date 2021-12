I regali di Natale sono ormai belli e pronti e oggi, probabilmente, ne abbiamo già scartati più della metà.

Libri, buoni di vario genere, piccoli accessori e giocattoli per i bambini sono sempre tra i più gettonati. Passato questo periodo, crediamo finalmente di aver chiuso con i negozi e di non dover comprare più nulla per grandi e piccini. Attenzione però, perché il 6 gennaio non è così lontano. Si sa, infatti, che per la festa della Befana si usa acquistare ai più piccoli dei piccoli doni da mettere proprio nella famosa calza. Non solo dolci e carbone, ma anche piccoli pensierini che strapperanno un sorriso ai nostri piccoli e perché no, che siano anche utili.

In un precedente articolo abbiamo dato qualche suggerimento e oggi vorremmo suggerire un’altra piccola ma illuminante idea.

Cosa mettere nella calza se non delle calze? Sembra un gioco di parole e invece si tratta di una semplice casualità.

Ne esistono tantissimi modelli, da quelli antiscivolo ai più semplici in cotone per tutti i periodi dell’anno. Anche i più caldi e adatti all’inverno sono un’ottima idea, specialmente se “pelosi” e morbidissimi. Noi della Redazione abbiamo selezionato qualche modello per i nostri Lettori, in modo da potersi orientare tra le tante offerte disponibili.

Il costo di ognuno è veramente basso, accessibile a chiunque. I primi due modelli sono di Dedoles, che vende abbigliamento e intimo in tantissimi Paesi. Con piccoli disegni i primi, a fantasia natalizia i secondi, i codici sono rispettivamente il GMKS168 ed il DKWS1075. Con gli sconti applicati in questi giorni, il prezzo è di euro 2,99 e 4,89.

Passiamo adesso ad altri modelli di due note marche d’intimo.

Renne, alberelli e non soltanto

Riempire la calza della Befana non è mai stato così facile con questa simpatica idea per tutte le tasche e per tutto l’anno. Non solo immagini di Babbo natale e omini di pan di zenzero, perché la nostra selezione va oltre il periodo natalizio.

Così, il modello di Calzedonia che più ci ha ispirati è il numero 8889, con i cagnolini sparsi qua e là. Il costo è di euro 2,95.

Per concludere, tra i calzini che più hanno attirato la nostra attenzione ci sono loro, gli sportivi con la gattina Minou degli Aristogatti. Prodotto di Tezenis, il codice è il 9327 ed il prezzo è di euro 1,99.

Abbiamo l’imbarazzo della scelta e un mare di dolcezza.