Natale e festività equivalgono a mangiate smisurate. Sebbene potremmo avere una forza d’animo tale da riuscire a non cedere alle tentazioni, spesso e volentieri lo sgarro è dietro l’angolo. Nessuno ci vieta di goderci i pranzi e le cene natalizie come si deve, ma probabilmente il nostro senso di rimorso verrà a galla subito dopo l’Epifania.

Le abbuffate natalizie non saranno un problema per la nostra linea se seguiamo questi consigli evitando così i pentimenti post festività. Infatti, oltre a poter preparare pasti light ma pur sempre ricchi e deliziosi, possiamo seguire alcuni accorgimenti da fare dopo le feste.

Primo errore da evitare

Spesso facciamo l’errore di mettersi a dieta ferrea dopo il 6 gennaio. Infatti, non bisogna credere che esistono “diete miracolose”. Quelle che promettono una perdita di peso imminente, in realtà, poco dopo il peso torna come prima. Per dimagrire si dovrebbero diminuire le calorie complessive dei pasti ingeriti in modo equilibrato. In realtà, bastano davvero pochi trucchetti per mantenere la linea e ritrovare la forma.

Mai mangiare troppo poco

Se pensiamo che per dimagrire dobbiamo mangiare poco o addirittura saltare i pasti, è un grosso errore. Il nostro corpo reagisce come se dovesse fronteggiare una carestia, quindi consumando meno e accumulando più. Ecco perché il digiuno non porta a nessun risultato. Inoltre, anche se inizialmente potremmo vedere dei risultati, questi andranno ad intaccare i muscoli e non il grasso. La diminuzione di muscoli comporta un rallentamento del metabolismo e, quindi, una ripresa del peso successiva.

Mai mangiare velocemente

Le grosse abbuffate fameliche compromettono la nostra linea. Questo perché il nostro cervello non ha tempo di capire se siamo davvero sazi. Per questo motivo, non riesce a darci quello “stop” necessario ad evitare di farci mangiare più del dovuto.

Dire addio a stress e insonnia

Se siamo stressati dormiamo meno. Di conseguenza, se dormiamo poco le possibilità di aumentare lo stress salgono a livelli vertiginosi. Questa ci porterà a mangiare fuori orario e ad abbuffarsi inutilmente. Bisognerebbe cercare di attuare tecniche di meditazione e rilassamento corporeo qualora ci sentissimo particolarmente stressati in modo da controllare anche gli attacchi di fame improvvisa.

Da non sottovalutare anche a questo

Attenzione agli orari

Spesso le nostre vite sono frenetiche, ci ritroviamo a mangiare pasti poveri e veloci durante la giornata e a concederci delle belle cenette alla sera. Nulla di più sbagliato! Il momento migliore della giornata per sgarrare e mangiare di più è la mattina. Questo perché il nostro organismo si fa subito il carico di energia e, soprattutto, ha tutta la giornata per poter smaltire il cibo assimilato. Recita un famoso detto: colazione da Re, pranzo da principe e cena da povero. La cena dovrebbe essere il pasto più leggero della giornata proprio perché abbiamo meno tempo per smaltire il cibo ingerito.

Attività costante

Infine, le buone abitudini alimentari devono essere accompagnate da un’attività fisica moderata ma costante. Inutile fare sforzi sovraumani per una o due volte a settimana. Bisogna ricordarsi sempre che è meglio poco ma spesso, che tanto ma raramente.