Nella stagione invernale il risotto riscalda il corpo e appaga l’anima. È un piatto che accontenta tutti ed essendo senza glutine, è perfetto anche per i celiaci. Solitamente viene preparato con verdure di stagione, ma anche con la frutta ed altri ingredienti più sostanziosi e saporiti. Si presta ad un’infinità di combinazioni e si passa da quelle più classiche a quelle con sapori decisamente più particolari.

Invece di zucca e gorgonzola, per un risotto cremoso e irresistibile da servire anche durante le feste gli ingredienti perfetti sono questi

È una ricetta molto saporita ed aromatica, ed è molto facile da fare.

Gli ingredienti necessari per 4 persone sono: 360 gr di riso ribe semilavorato, 200 gr di stracchino, 100 gr di nocciole, 2 cespi di radicchio rosso tardivo, 1 cipolla bianca, 1 bicchiere e mezzo di vino bianco, brodo vegetale, olio evo, sale e pepe quanto basta.

In una padella con un filo d’olio rosolare la cipolla tritata, unire il riso e lasciarlo tostare per qualche minuto. Sfumare con il vino bianco e, dopo poco, aggiungere metà del radicchio precedentemente lavato e tagliato a striscioline. A questo punto, bagnare con abbondante brodo e lasciar cuocere almeno per 20 minuti. Non dimenticare di continuare a mescolare e di aggiungere altro brodo, se si dovesse asciugare troppo. Aggiustare di sale e pepe. A fine cottura, unire il resto del radicchio e, a fuoco spento, mantecare con lo stracchino. Impiattare il risotto, condire con un filo d’olio, guarnire con le nocciole tritate grossolanamente e servire ben caldo.

Le nocciole a fine cottura aggiungono una nota croccante molto piacevole, che sicuramente tutti i commensali apprezzeranno.

Dunque, invece di zucca e gorgonzola, per un risotto cremoso e irresistibile da servire anche durante le feste gli ingredienti perfetti sono questi. Non ci resta che provarlo subito!

Ricetta antispreco

Se il riso dovesse avanzare, si potrebbe riutilizzare per fare un’ottima ricetta antispreco: il riso al salto.

Preparandone una giusta dose e con i giusti ingredienti, il riso al salto può bastare per un pasto completo, altrimenti può fare la parte del pane, accompagnando magari un’insalatona.

Il procedimento è molto semplice.

Mescolare velocemente il risotto avanzato e se lo si vuole rendere giallo, in questa fase si può aggiungere una puntina di curcuma.

Scaldare una padella ampia ed antiaderente con dentro un paio di cucchiai di olio, poi adagiare il riso e modellarlo con un cucchiaio per farne un disco: più il disco sarà sottile e più il riso verrà croccante.

All’inizio bisogna smuoverlo ogni tanto con una paletta, in modo che non si attacchi sul fondo. Successivamente, non appena si sarà formata un po’ di crosticina, bisognerà lasciarlo cuocere pazientemente a fiamma medio/bassa, fino a quando i bordi cominceranno a dorarsi.

A questo punto si sarà dorata anche la superficie sotto, quindi ungere leggermente un piatto ed usarlo per ribaltare il riso, come per una frittata. Se necessario ricompattarlo e poi farlo dorare sull’altro lato per 5 minuti.

Servire il riso caldo oppure tagliarlo a spicchi e mangiarlo una volta raffreddato.

Si conserva al massimo per 12 ore in frigorifero. Se invece si vuole fare una scorta, si possono conservare dei dischi di risotto in freezer, sempre pronti per essere fritti in padella.