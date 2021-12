Regali, regali e ancora regali. È quasi Natale e non si sente parlare d’altro che di cene, pranzi e piccoli e grandi doni.

È il periodo dell’anno più atteso da grandi e piccini, avvolto da un’atmosfera quasi magica che rende tutto più bello e festoso. Le luci delle strade, i negozi allestiti con decorazioni luminose e colorate, l’allegria nei volti della gente. Il Natale, in fondo, non è solo cibo e albero di Natale, ma qualcosa di molto più grande. Attenzione però, perché a furia di chiedersi cosa mangiare e soprattutto cosa regalare ai nostri cari, si perde di vista un dettaglio molto importante. Quale sarebbe questo dettaglio? Semplice, la calza della befana.

È vero, manca ancora un po’ al 6 gennaio; tuttavia, dovremmo cominciare già a pensarci per non rischiare di ridurci all’ultimo minuto.

Vediamo qualche idea su come riempirla e fare felici i più piccoli.

Tutti pensano ai regali sotto l’albero, ma quasi nessuno sa cosa mettere nella calza della befana

La prima cosa da domandarci riguarda la persona a cui regalarla. Certo, i dolciumi piacciono a tutti senza distinzione d’età, ma non possiamo preparare una calza uguale per tutti.

Oggi ci occuperemo dei bambini, certamente i prediletti per ricevere questo tradizionale dono. Il primo suggerimento è di evitare cibi troppo duri o gommosi, difficili da masticare per una dentatura come quella dei più piccoli. Via libera a cioccolatini al latte o ai cereali, oltre che al dolce natalizio per eccellenza, il torrone, rigorosamente morbido e dal gusto che preferiamo.

Non solo carbone, cibo e cioccolati, la calza vuole anche qualche oggetto spiritoso e originale. Se la regaliamo a bambini appassionati di album da riempire, quale migliore idea se non i pacchetti di figurine. Le bambine potrebbero apprezzare gioiellini come collane e bracciali, mentre tantissimi maschietti amano macchinine e piccole moto.

E per la scuola?

Penne, matite e colori

Penne, matite, colori, temperini, gomme e chi più ne ha più ne metta. Anche dei quaderni o diari in formato mini rappresentano un’idea ottima e molto utile. Magari con la fantasia dei cartoni animati più in voga del momento oppure con qualche disegno tenero e simpatico.

Insomma, serve poco per fare felici i più piccoli, basta conoscere i loro gusti e avere un pizzico di fantasia.