Un orto da sempre soddisfazione. Soprattutto quando i suoi frutti sono grandi e rigogliosi. Non dobbiamo pensare, però, che non avere un giardino ci precluda la soddisfazione dell’orticoltura. Possiamo infatti coltivare frutta e verdura anche in vaso e sul balcone. In questa stagione, ad esempio, potrebbe essere soprattutto ideale dedicarsi alla coltivazione delle zucchine. Certamente, per coltivarle in balcone, bisogna attenersi a regole precise. E, nell’intento, possono aiutare anche utili consigli mirati al raccolto dei migliori frutti, privi di parassiti e afidi.

Vasi, temperatura e semi

Per coltivare le zucchine in vaso, innanzitutto dobbiamo scegliere contenitori di ampie dimensioni. L’ideale è un vaso largo, con profondità di almeno 45 centimetri. Dobbiamo poi tenere a mente alcune indicazioni fondamentali in merito alla temperatura. Quella ideale non deve essere inferiore ai 16° C. Per quanto riguarda i semi, ne vanno piantati al massimo 3 in verticale, su un terriccio a impasto medio e florido. Questo deve essere particolarmente ricco di materiale organico.

Riempiono di orgoglio le zucchine coltivate sul balcone, perfette e senza afidi e pidocchi grazie a questi consigli mirati

Per piante di zucchine con ortaggi perfetti dovremo innanzitutto provvedere a un’irrigazione costante della pianta. Le zucchine vogliono infatti molta acqua. Per cui dovremo annaffiare con regolarità solo il terreno. Questo perché bagnare le foglie potrebbe favorire lo sviluppo di malattie della pianta. Irrigando per bene il terreno, invece, potremmo essere sicuri di curare in modo adeguato la zucchina. Inoltre, eviteremo la formazione di fiori maschili sterili. Un altro consiglio, utile alla cura della pianta e alla nascita di ottime zucchine, è quello di tenerle lontane da specie che potrebbero danneggiarle. Ad esempio, non dovremmo mai posizionare insieme alle zucchine semi di una specie della stessa famiglia. Si favorirebbe una sorta di lotta tra i vegetali per il nutrimento.

Le piante, quindi, si indebolirebbero, diventando terreno favorevole per parassiti come afidi e pidocchi. Nello stesso vaso possiamo invece coltivare altri ortaggi consociabili, come la lattuga. Al momento della raccolta, dobbiamo poi ricordare di cogliere i frutti quando non ancora sviluppati. Questo espediente intensificherà la produzione della pianta. Ecco come riempiono di orgoglio le zucchine coltivate sul balcone. Seguendo questi consigli, potremo raccogliere verdure pronte all’utilizzo per i nostri preparati in cucina.

Lettura consigliata

Per raccogliere peperoni belli e gustosi a giugno basta affiancarli a un bulbo odoroso ed evitare questa pianta da compagnia