Quando il clima comincia a riscaldarsi la voglia di mangiare diminuisce così come quella di trascorrere tante ore ai fornelli. D’altronde stare in mezzo ai vapori della cucina quando l’aria è già bollente non è certo invitante.

Dunque molto meglio preparare qualcosa di veloce, nonché di fresco e leggero. Tipico piatto del periodo, ad esempio, è l’insalata di pasta che si può preparare in qualche nuova versione e non per forza con tonno e pomodorini.

Altre pietanze must rimangono le bruschette, buone e nutrienti e dai tempi di preparazione rapidi.

I segreti di una buona bruschetta

Solitamente le classiche bruschette si preparano strofinandovi uno spicchio d’aglio e poi ponendovi i pomodori a pezzi con l’olio. Oltre a pomodoro e aglio per condire croccanti bruschette esistono, però, tanti abbinamenti di ingredienti. Prima di passare alle varie idee bisognerà, però, preparare perfettamente la base.

La prima regola è scegliere del pane classico e tagliare delle fette non troppo sottili né troppo alte.

Le si potrà bruschettare, poi, tanto in forno quanto in padella o sulla griglia. Dovremo, però, tenere la temperatura o il fuoco bassi di modo da dorarle senza bruciarle.

Non dovranno annerirsi, dovranno essere fragranti fuori e morbide dentro. Una volta pronte le bruschette, non ci resterà che condirle.

Oltre a pomodoro e aglio per condire croccanti bruschette esistono queste varianti davvero appetitose per preparare un pranzo veloce d’estate

La prima idea potrebbe essere preparare una caponata con zucchine, peperoni e melanzane assieme ai pomodorini. Si tratta di verdure soffritte con olio e aglio. A propria scelta si potranno poi aggiungere patate, olive o altro. Una volta pronta basterà stenderla sulle bruschette e un semplice contorno potrà diventare un pasto completo estivo.

Stesso discorso con le zucchine alla scapece, zucchine soffritte e condite con aceto e menta secondo la tradizione napoletana. Staranno perfette sulle nostre fette di pane.

Nel caso volessimo, poi, qualcosa di più particolare, la proposta che segue potrebbe fare al caso nostro. Basterà arrostire in padella del caciocavallo o altro formaggio filante e porlo sulla bruschetta. Prepareremo, poi, il classico uovo fritto o all’occhio di bue e lo poggeremo sul formaggio. Completeremo il piatto grattugiandovi del tartufo o con un po’ di crema dello stesso, sarà una squisitezza!

Se siamo amanti del pesce, la bruschetta con salmone e avocado potrebbe essere la scelta vincente. Basterà schiacciare l’avocado con un po’ d’olio e succo di limone. Lo mescoleremo fino a ottenerne una crema che spalmeremo sulle bruschette. Vi adageremo poi dei filetti di salmone affumicato crudi o leggermente scottati.

L’ultima proposta è davvero semplice ma super ghiotta ed è a base di carne. Basterà del semplice lardo di Colonnata tagliato in fette sottili. Lo si posizionerà sulle bruschette ancora calde e vi si scioglierà al di sopra. Possiamo arricchirle con una spruzzata di pepe nero. Si raccomanda, però, di mangiarle tiepide perché raffreddandosi perdono di gusto.

