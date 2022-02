Il nuovo anno comincia all’insegna di numerose agevolazioni che le famiglie con figli possono richiedere a vario titolo. Se l’introduzione dell’Assegno Unico ha rappresentato una vera e propria svolta, esso non esaurisce tutte le iniziative messe in campo per garantire sostegni economici. Talvolta i fondi a garanzia dei sussidi arrivano direttamente dalle Regioni che promuovono iniziative ad hoc da non lasciarsi sfuggire.

È il caso di un bando regionale che mira a garantire l’accesso alle attività sportive ai nuclei con figli che presentano particolari necessità economiche. Infatti riceveranno fino a 200 euro di Bonus regionale coloro che presentano domanda entro i termini previsti dal bando che di seguito illustriamo nel dettaglio.

Come risparmiare sulle tasse e le spese familiari

Al giorno d’oggi la presenza di un figlio in famiglia richiede una pianificazione economica e finanziaria che non è possibile lasciare al caso. Spesso aumentano le esigenze e le richieste a fronte di stipendi che non sempre riescono a soddisfare i bisogni del nucleo.

Per evitare grandi rinunce o enormi sacrifici, è tuttavia possibile avvantaggiarsi di alcune agevolazioni economiche o fiscali che garantiscono un bel risparmio a fine anno. Un esempio sono le detrazioni fiscali. Un esempio è la detrazione di oltre 690 euro che quest’anno si potrà richiedere per il coniuge. Chi ha anziani o titolari Legge 104 in famiglia, invece, potrà richiedere all’Agenzia delle Entrate 2.100 euro di detrazione per spese assistenziali.

Se il meccanismo delle detrazioni fa abbassare il reddito imponibile sul quale si calcolano le tasse da pagare, esso non rappresenta l’unico sistema di risparmio. Un’altra forma di tutela economica particolarmente utilizzata dalle varie amministrazioni riguarda i Bonus o i rimborsi che molti nuclei possono richiedere.

Riceveranno fino a 200 euro di Bonus regionale le famiglie che presentano questa domanda entro marzo 2022

Un esempio di rimborso per le spese sostenute nell’anno sortivo 2021/2022 è la Dote Sport promossa dalla Regione Lombardia. Questa iniziativa mira ad aiutare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica ad avvicinare i propri figli allo sport. Il bando Dote Sport, reso noto sul portale regionale, offre un contributo da 50 a 200 euro al massimo ai nuclei richiedenti. Possono presentare domanda coloro le famiglie residenti in Lombardia con figli di età compiuta tra i 6 e 17 anni o da compiere nel 2022.

Le domande per il contributo saranno aperte dal prossimo 15 febbraio 2022 e si chiuderanno il 15 marzo 2022 alle ore 16:00. Oltre alla residenza stabile e continuativa di almeno un genitore, si prevede una soglia ISEE entro i 20.000 euro del nucleo richiedente. Si considera un reddito ISEE fino a 30.000 euro laddove nella famiglia sia presente un minore diversamente abile. I nuclei interessati dovranno presentare opportuna domanda allegando le attestazioni di pagamento o frequenza presso l’associazione o società sportiva a cui risulta l’iscrizione.

La Dote Sport è un contributo a fondo perduto che copre totalmente o parzialmente le spese sostenute per l’attività sportiva dei figli entro dicembre 2022. Ciascuna famiglia può beneficiare di un solo contributo. Fanno eccezione i nuclei con 3 figli o con minori disabili per i quali si applicano differenti regole. Per partecipare al bando è necessario compilare la domanda presente sul portale regionale seguendo tutte le indicazioni necessarie. C’è tempo fino al 15 di marzo per inoltrare la richiesta.

