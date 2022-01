Ci sono appuntamenti con il Fisco che si rinnovano ogni anno e questo appena iniziato non fa certamente eccezione. Sono numerose le novità che il 2022 mette a disposizione delle famiglie a partire dal tanto atteso Assegno Unico Universale. Con la presentazione della bozza del modello 730/2022 fa capolino una nuova forma di agevolazione fiscale per figli e familiari a carico. Si tratta di una sorta di Bonus fiscale che consente una riduzione del carico IRPEF pari al 19% su determinati pagamenti. Arriva una detrazione di 1.000 euro dall’Agenzia delle Entrate su queste spese per familiari o figli nel modello 730/2022.

Oltre alle detrazioni quali aiuti economici possono ricevere le famiglie nel 2022

Ogni anno la presentazione della dichiarazione dei redditi consente a milioni di contribuenti di calcolare il peso fiscale relativo alle tasse da pagare. Un modo per diminuire un simile carico consiste nella possibilità di avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni fiscali laddove è possibile. A beneficiare maggiormente delle numerose detrazioni sono spesso le famiglie con figli, coniuge o altri familiari a carico.

Proprio per loro i sussidi economici pensati per l’anno appena iniziato non riguardano esclusivamente le detrazioni fiscali. Abbiamo precedentemente spiegato cosa fare per ottenere un Bonus INPS da 150, 300 o 500 euro anche con figli maggiorenni fino al 2023. In alcuni casi le agevolazioni economiche non interessano solo le fasce reddituali più basse. Difatti anche con ISEE sopra i 40.00 euro è possibile ricevere dall’INPS fino a 192 euro mensili nel 2022. Discorso a parte meritano le detrazioni fiscali che possono offrire numerosi vantaggi alle famiglie se opportunamente utilizzate.

Arriva una detrazione di 1.000 euro dall’Agenzia delle Entrate su queste spese per familiari o figli nel modello 730/2022

Nella bozza del modello 730/2022 dell’Agenzia delle Entrate compare quest’anno una detrazione IRPEF al 19% che potrà riguardare numerose famiglie. Si tratta di una sorta di Bonus fiscale che consente di detrarre le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a conservatori musicali e istituzioni AFAM. La detrazione interessa ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni regolarmente iscritti agli istituti di cui sopra legalmente riconosciuti ai sensi della Legge n. 508/1999. Il contribuente potrà fruire di una detrazione IRPEF del 19% su un importo massimo per ciascun ragazzo pari a 1.000 euro. Tale formula vale solo se il reddito complessivo non va oltre i 36.000 euro.

La detrazione vale anche per spese sostenute in favore di familiari fiscalmente a carico, come i figli. Inoltre si può dividere tra gli aventi diritto, ad esempio i due genitori. Essi dovranno indicare ciascuno la propria quota da detrarre complessivamente non superiore a 1.000 euro. Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, la detrazione può valere solo se la spesa è effettuata con mezzi tracciabili.

