Le detrazioni fiscali sono delle opportunità vantaggiose per molti contribuenti in quanto consentono di abbattere il peso delle imposte che ogni anno si devono versare. In quest’ottica sappiamo che sono state introdotte numerose novità che interessano i figli a carico.

Tuttavia, forse alcuni dimenticano che non sono solo le detrazioni per i figli che concedono degli sconti sulle imposte. Difatti esistono altri parenti per i quali è possibile ottenere un Bonus fiscale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate garantisce più di 690 euro di detrazione anche per questo familiare oltre ai figli.

Di quali vantaggi poco conosciuti possono beneficiare le famiglie

Quello delle detrazioni fiscali per alcuni risparmiatori rappresenta un vero e proprio mondo a sé del quale ogni volta si scopre un nuovo dettaglio. Tale formula di agevolazione è particolarmente utilizzata per numerose spese che gli italiani compiono ogni anno. Si contano certamente molte richieste che interessano la sfera medico-sanitaria o quella familiare.

Tuttavia, queste spese non sono le uniche detraibili. Per fare un esempio, in un precedente articolo abbiamo illustrato che all’apertura della successione spettano 1.550 euro di detrazione ad alcuni familiari. Allo stesso modo, non tutti sanno che l’iscrizione dei figli a determinati istituti di formazione può garantire una detrazione di 1.000 euro annualmente. Conoscere le opportunità che ogni famiglia ha per ottimizzare l’utilizzo delle detrazioni fiscali potrebbe dunque offrire un gran vantaggio sul piano economico dell’intero nucleo.

L’Agenzia delle Entrate garantisce più di 690 euro di detrazione anche per questo familiare oltre ai figli

Con la Legge n. 46/2021 il Governo ha introdotto l’Assegno Unico che coinvolge e rinnova le detrazioni per figli a carico. Non vi sono modifiche invece per quanto riguarda le detrazioni che si applicano ad altri familiari o coniuge ritenuti a carico. Proprio relativamente a quest’ultimo, è possibile beneficiare di un Bonus fiscale laddove si certifichi la condizione di familiare a carico. Il coniuge, o parte dell’unione civile, per risulta a carico deve possedere un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. In base al reddito familiare, è possibile ricevere una detrazione per coniuge a carico di importo variabile. Se il reddito non supera i 15.000 euro il calcolo da eseguire è il seguente: 800 – [110*(reddito complessivo/15.000)].

Per le diverse fasce di reddito comprese tra 15.000 e 40.000 euro, l’importo della detrazione oscilla tra i 690 e 720 euro. Per redditi sopra gli 80.000 euro invece, non spetta alcuna detrazione. In caso di separazione legale ed effettiva, la detrazione spetta solo se il coniuge a carico è convivente beneficiario di assegni familiari volontari. Situazioni differenti determinano la decadenza del diritto all’agevolazione.

Approfondimento

