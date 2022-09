Una pasta ai frutti di mare cremosa e saporita ideale per un pranzo coi fiocchi

Uno dei simboli più autentici dell’italianità nel Mondo è sicuramente la pasta. Preparata in tantissimi modi, essa è non solo un alimento imprescindibile di moltissime ricette, ma rappresenta anche uno dei capisaldi della dieta mediterranea.

Nel nostro Paese, anche a livello regionale, ci sono svariate forme e tipologie di pasta, come ad esempio la fregula, o fregola, molto diffusa in Sardegna. In questa ricetta vedremo come valorizzare questo tipo di pasta in un primo piatto ai frutti di mare davvero gustosissimo. Per eseguirlo ci serviranno:

mezzo kg di fregula;

2 totani;

500 g di vongole;

600 g di gamberetti;

aglio;

prezzemolo;

vino bianco;

olio EVO;

sale e pepe.

Tutti i passaggi necessari per pulire e cuocere molluschi e crostacei

Innanzitutto, procediamo con la pulizia dei totani, sciacquandoli accuratamente sotto l’acqua corrente. Dopo di che trasferiamoci su un piano da lavoro e, tenendo la testa del totano tra le dita, sfiliamo molto delicatamente il mantello. Fatto ciò, rimuoviamo le viscere, compreso il gladio (ossia la cartilagine trasparente), e sciacquiamo nuovamente il tutto. A questo punto riprendiamo la testa ed asportiamo sia gli occhi che il becco, che si trova al centro dei tentacoli. Infine, come ultimo passaggio, incidiamo leggermente il mantello del mollusco e sfiliamone la pelle.

Ora non ci resta che tagliare il mantello a fette così da creare i classici anelli e passare alla pulizia dei gamberetti. Per fare ciò ci basterà rimuovere la testa, il carapace e l’intestino del crostaceo. Terminato questo passaggio, tagliamo la polpa dei gamberetti a cubetti e mettiamoli da parte. Ciò che ci servirà adesso sono le teste, che possiamo versare in una padella con olio EVO, aglio ed i gambi del prezzemolo. Lasciamo soffriggere il tutto per qualche minuto, schiacciando le teste, e sfumiamo aggiungendo mezzo bicchiere di vino bianco e mezzo di acqua. Dopo circa 10 minuti, filtriamo il tutto in un colino per due volte e teniamo da parte il fumetto.

Una pasta ai frutti di mare cremosa e saporita ideale per un pranzo coi fiocchi

A questo punto riprendiamo nuovamente una padella antiaderente e, dopo aver fatto riscaldare un filo d’olio con dell’aglio, versiamoci dentro tutte le vongole. Man mano che inizieranno ad aprirsi, estraiamole dalla padella, rimuovendone anche i gusci. Anche qui, filtriamo e conserviamo il brodetto che ci servirà nel prossimo passaggio.

Sempre all’interno della padella, infatti, versiamo prima la nostra fregula insieme al fumetto di gamberetti e all’acqua delle vongole. Dopo di che aggiungiamo i totani e continuiamo la cottura versando, all’occorrenza, altra acqua calda. Dopo 7 minuti, ossia a 3 minuti dalla fine della cottura, incorporiamo anche le vongole ed i gamberetti, insieme ad una spolverata di prezzemolo e un po’ di pepe. Una volta finito, siamo finalmente pronti per impiattare e gustare una pasta ai frutti di mare un po’ diversa dal solito, ma sicuramente non meno deliziosa.

