Ricci sinuosi e ben definiti, una spirale luminosa che scende sulle spalle. Averli lunghi e lucidi e sempre in ordine non è facile. Ecco il segreto di Raffaella Fico per domarli!

La bella showgirl tra i protagonisti di Back to School sarà anche rimandata ma non in bellezza. Raffaella Fico torna in TV più splendida che mai! Ma se c’è un particolare che l’ha sempre contraddistinta, quello sono sicuramente i suoi ricci sinuosi! Impossibile non ammirare la perfezione della sua chioma ben definita e voluminosa. Come fa ad avere capelli così? Sveliamo i suoi segreti e vediamo come averli anche noi!

Ricci perfetti e addio al crespo: ecco come averli belli e ben definiti come quelli di Raffaella Fico

L’ha fatto vedere più volte sui suoi social dopo le tante richieste dei follower. Il trucco che usa per avere quella chioma riccia ordinata ma selvaggia è uno. Asciugare i capelli con il diffusore ma a bassa temperatura. In questo modo l’umidità trattenuta dal capello non si asciugherà velocemente, regalando la perfetta definizione. Prima fai lo shampoo, massaggiando bene il cuoio capelluto e usando poco prodotto sulle lunghezze. Districa i capelli con le dita e risciacqua con abbondante acqua. Lasciali poi riposare nell’asciugamano senza strizzarli troppo e poi asciuga dopo aver messo dell’olio di semi di lino. Ricorda però che prima di pensare alla piega è bene concentrarsi sulla salute del capello. È impossibile avere un effetto incredibile come quello di Raffaella Fico con i capelli secchi e sfibrati.

Come avere capelli luminosi e corposi con trucchi casalinghi

Per rendere i capelli corposi può essere molto utile nutrire i tuoi capelli con una maschera alla cheratina. Se ti spaventa il costo che hanno questi prodotti dal parrucchiere, puoi farla direttamente a casa. Basta comprare un flaconcino di cheratina liquida in erboristeria e ti durerà a lungo! Ripeti l’impacco ogni 2 settimane e avrai capelli setosi e lucenti in men che non si dica.

Se il tuo problema, invece, è che i tuoi capelli sono fragili e non crescono facilmente, che fare? Puoi usare il segreto delle donne Yao! Lava i capelli con l’acqua di riso fermentata, massaggiandola bene sul cuoio capelluto. Se loro hanno capelli lunghissimi, forti e setosi da secoli direi che puoi fidarti.

Insomma, non è un sogno, con questi trucchi avrai ricci perfetti e addio al crespo! Per la massima definizione come quelli di Raffaella, dopo il diffusore arriccia qualche ciocca con il ferro. Anche un paio qua e là faranno apparire tutta la chioma super definita.