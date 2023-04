Chi dice che con il vestito lungo servono i tacchi? Addio al mal di piedi con i look da copiare alle star

Il maxi dress è il vero protagonista della primavera estate, ma attenta alle scarpe che abbini: via i tacchi, spazio alla comodità.

Cosa non può assolutamente mancare tanto nel guardaroba primaverile quanto in quello estivo? I vestiti lunghi: freschi, leggeri, ariosi e colorati. E con vestito lungo non si intende ovviamente l’elegante abito da cerimonia, ma ci si riferisce al maxi dress per tutti i giorni. Il maxi dress è innanzitutto molto versatile: perfetto per andare in ufficio, ma anche per una gita fuori porta o un aperitivo con gli amici. Trattandosi di un pezzo unico, inoltre, puoi risparmiare tempo al mattino quando sei in ritardo e devi ancora decidere cosa abbinare.

Impossibile poi non menzionare la sua comodità: soprattutto quando il caldo comincia a farsi sentire, il maxi dress regala il giusto comfort con stile. E chi dice che con il vestito lungo servono i tacchi si sbaglia: vanno benissimo anche le scarpe basse, devi solo scegliere il modello giusto.

Maxi dress: i preferiti delle star

I suggerimenti per abbinare al meglio questo pezzo fondamentale del guardaroba arrivano direttamente dalle celebrities. In effetti, il long dress è spesso privilegiato da star e modelle internazionali come Blake Lively, Emily Ratajkowski o Alessandra Ambrosio. Del resto, è impossibile resistergli perché ne esistono talmente tanti modelli che non si può non trovare quello che più ti si addice.

Si passa dai modelli a sottoveste con spacco, al classico long dress floreale, senza dimenticare quelli a balze o con ricami crochet. Comodissimi e versatili anche il maxi dress chemisier o il monospalla in chiffon, fino ad arrivare al caftano o all’abito in pizzo sangallo.

Chi dice che con il vestito lungo servono i tacchi? Ecco 5 tipi di scarpe basse da abbinare per essere super chic

In ogni caso, qualunque modello di abito lungo tu preferisca, dimentica la solita combinazione con il tacco alto. Ad esempio, il maxi dress floreale o con ruches sta benissimo anche con le sneakers ultra flat. Se invece l’orlo tende ad essere troppo lungo o asimmetrico, meglio preferire le sneakers platform: più alte, ma sempre comode. Le inguaribili romantiche che non sanno proprio rinunciare all’eleganza e a qualche centimetro in più devono puntare sulle pumps kitten heel. Quelle argentate, in particolare, si addicono tanto ad un abito da cerimonia quanto a quello in jeans.

La via di mezzo casual chic è invece quella con gli stivaletti texani in suede, più comunemente conosciuti come camperos. L’abbinamento più riuscito? Quello con il long dress in tessuto tecnico. Ma c’è spazio anche per un’altra icona: i mocassini preppy, che sanno essere raffinati ma casual al tempo stesso. Se vuoi costruire un look perfetto per l’ufficio, ti basta abbinare anche un blazer e una tote bag. Il dettaglio in più, da vera influencer? I calzini a contrasto. Infine, il modello di scarpa che sta davvero spopolando in questo inizio di mezza stagione sono le friulane in velluto. Sono perfette accostate al long dress a stampa floreale, preferibilmente con spacchi laterali.