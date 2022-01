Ricchi di storia e di cultura i sentieri sul lago saranno le mete preferite dai turisti ma non sono adatte a tutti

Quando sarà terminato l’inverno e ci lasceremo alle spalle anche lo stato di emergenza, molti di noi avranno voglia di tornare a viaggiare nel nostro Paese. Una gita al mare o in montagna sarà l’ideale per respirare un po’ di aria pulita e rifarsi dal freddo dell’inverno.

Ma le vacanze non sono solo relax e visite enogastronomiche, molti infatti amano fare escursioni e passeggiate. Conoscere infatti il nostro territorio percorrendolo a piedi o in bicicletta ci farà davvero sentire a contatto con la bellissima natura che ci circonda.

Il sentiero del viandante sul lago di Como

Chi apprezza esplorazioni ed escursioni è sicuramente ben attrezzato per poterle svolgere. In effetti una vacanza alla scoperta della natura, dei sentieri e delle bellezze culturali del posto potrebbe rivelarsi abbastanza impegnativa se si svolge interamente a piedi. Ricchi di storia e di cultura questi percorsi sul lago sono delle mete da tenere in considerazione per futuri viaggi. Inoltre, rappresentano un’ottima possibilità per fare trekking in compagnia.

È il caso del sentiero del viandante sul lago di Como. Un tragitto lungo più di 60 km suddiviso in 5 tappe fondamentali.

Prima tappa da Abbadia Lariana e Lierna. Con un tempo di percorrenza di circa 3 ore, sarà possibile visitare la chiesa di San Giorgio.

Seconda tappa da Lierna a Varenna. Dura circa 4 ore e potremmo gustare un paesaggio molto vario per arrivare al centro di Varenna. Rimarremo inoltre sopresi dalla visita al castello di Vezio e dall’incantevole paesaggio del borghetto di Fiumelatte.

Terza tappa da Varenna a Dervio. Questa tappa ci riserba la visuale della valle del Pioverna, scavata dall’omonimo fiume, dove troveremo una gola naturale e suggestive spelonche.

Quarta tappa da Dervio a Piantedo. Lunga circa 15 chilometri in questa tappa non potremo farci sfuggire la visita al paesino di Corenno Plinio, tipico borgo in pietra.

Quinta tappa da Piantedo a Morbegno. La più lunga di tutte le tappe, essa si sviluppa lungo il versante orobico della Valtellina. Troveremo sentieri ciottolosi e numerosi alpeggi in cui potremo assaggiare il famoso formaggio Bitto che prende il nome dall’omonimo fiume.

Anche sul lago di Garda è possibile fare brevi escursioni e godersi il panorama con ben 10 itinerari adatti al trekking. Merita di essere menzionato il sentiero del Ponale che collega il famoso lago alla valle di Ledro, camminando su una stradina tipicamente ottocentesca.

E il percorso verso la Madonna dell’Accoglienza, qui tra stradine e boschi arriveremo ad una splendida terrazza sul lago di Garda e sul paesino di Malcesine.