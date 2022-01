A gennaio di ogni anno, per milioni di italiani si ripete il rinnovo dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Si tratta di un documento utilissimo per beneficiare di tutta una serie di prestazioni come, ad esempio, il reddito di cittadinanza. Inoltre, diversi Bonus sono vincolati a precise soglie ISEE e quindi occorre presentarlo in sede di richiesta.

Vediamo dunque come calcolare e ottenere la giacenza media per l’ISEE 2022 attraverso semplici passaggi.

Cosa si intende per giacenza media del conto corrente?

L’obiettivo è dunque quello di ricavare il dato numerico che sintetizza quanti soldi sono stati depositati sul proprio conto corrente bancario e/o postale. Si tratta di un valore medio e riferito a un preciso anno.

Il documento che contiene questo dato è propedeutico per il rilascio dell’Indicatore sintetico. Nel caso in cui la richiesta della certificazione per la dichiarazione ISEE va fatta in Poste, abbiamo già visto come farla comodamente da casa.

Infine ricordiamo che per il calcolo dell’ISEE 2022 occorre essere in possesso della documentazione relativa all’anno 2020. Infatti servirà conoscere la giacenza media dei conti calcolata alla data del 31 dicembre del 2020.

Come calcolare e ottenere la giacenza media per l’ISEE 2022 del proprio conto corrente bancario o postale

Il metodo più elementare per il calcolo della giacenza media del proprio c/c bancario o postale rimanda alle regole statistiche della media. Quindi prima si sommano tutte le giacenze giornaliere e poi le si divide per i 365 giorni dell’anno.

Un esempio potrebbe chiarire meglio il procedimento. Ipotizziamo quanto segue:

dal 1̊ gennaio al 31 marzo ( = 90 giorni), una giacenza media giornaliera pari a 2.500 euro;

dal 1̊ aprile al 30 giugno ( = 91 giorni) = 500 euro;

1̊ luglio al 30 settembre ( = 92 giorni) = 3.000 euro;

1̊ ottobre al 31 dicembre ( = 92 giorni) = 2.000 euro.

Dunque avremo:

[(90 X 2.500) + (91 X 500) + (92 X 3.000) + (92 X 2.000)] / 365 =

[ 225.000 + 45.500 + 276.000 + 184.000] / 365 =

In definitiva: euro 730.500 : 365 giorni = 2.001,36986 euro, ossia circa 2.001,37 euro.

Nel caso in cui l’ipotetico conto di cui sopra fosse cointestato tra due persone, il dato (2.001,37 euro) si divide a sua volta per 2 (e così via).

