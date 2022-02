L’oroscopo molto spesso viene letto per divertimento, potremmo dire per rispondere alla domanda: “Come andrà?”. Le caratteristiche dei segni zodiacali solitamente delineano efficacemente le diverse personalità. Ci sono però dei segni zodiacali che sembrerebbero maggiormente predisposti ad accumulare ricchezze e abbondanti quantità di denaro. Non si tratta però solo di predisposizione al guadagno tramite vincite inaspettate, alcuni segni zodiacali hanno il cosiddetto fiuto per le idee vincenti. Altri, invece, hanno un talento incredibile nella gestione del denaro, delle vere e proprie formichine che puntano all’accumulo di ricchezze. Vediamo di quali segni stiamo parlando e il perché di questa preziosa attitudine.

Ricchezza sconfinata, oro e soldi aspettano questi segni che oltre al Capricorno saranno i veri Paperoni dello zodiaco

Uno fra i segni più orientati al guadagno è il Capricorno, il segno della serietà, della vita pratica per eccellenza. Il Capricorno, se focalizzato sull’obiettivo, non cede a distrazioni, fatica o stanchezza e raggiunge lo scopo. Non è un caso che sia un segno zodiacale governato da Saturno, il pianeta maratoneta fra gli astri. Saturno impiega ben 29 anni per compiere un ciclo ovvero per tornare dal punto da cui è partito. Difficile trovarne di più perseveranti. Ecco, quindi, che il Capricorno diventa il segno dei grandi imprenditori, molto concreti e razionali. Jeff Bezos, il patron di Amazon oppure Diego Della Valle sono proprio del segno del Capricorno.

Il Toro: ricco ed esteta

Anche il Toro è un segno zodiacale fortemente predisposto alla ricchezza. Come il Capricorno è un segno molto concreto e con i piedi per terra. Sa pianificare e raggiungere gli obiettivi abbordabili mai sogni vaghi e utopici. È un segno di Terra e perciò deve avere tutto sotto controllo con metodo e organizzazione. A differenza del Capricorno però è un segno che adora le cose belle, un esteta e le ricchezze sono solo un mezzo per permettersi ciò che reputa prezioso. Il Toro, infatti, è governato da Venere che è il pianeta edonista per eccellenza. Fra i nati sotto il segno del Toro troviamo Mark Zuckerberg, l’Amministratore Delegato di Facebook e Chiara Ferragni che inoltre ha come ascendente il Capricorno.

L’Acquario, il visionario

Tutti ricordano Steve Jobs, cofondatore e AD di Apple. Una mente visionaria che ha saputo realizzare un’idea impossibile. È proprio questa l’impronta che ha dato Mercurio a questo segno zodiacale di cui è governatore. Mercurio è il pianeta più vicino al sole, è scaltro, lucido, furbo e di agile intelletto. L’Acquario può veramente diventare ricco e benestante ma tramite il raggiungimento di obiettivi che potrebbero porsi come irrealizzabili.

