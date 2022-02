I libri scolastici sono degli oggetti che finiscono per accumularsi in ogni casa. Spesso pensiamo che sia un peccato buttarli via, perché potrebbero tornare utili a qualcuno. Ma i libri di testo vengono aggiornati così frequentemente che dopo pochissimi anni diventano obsoleti e praticamente inutili. Ma se non li usiamo più per studiare, quale altro uso possiamo trovare per i vecchi libri di testo? Ebbene, ci sono moltissime idee creative e semplici che possiamo mettere in pratica per dare una seconda vita ai vecchi libri. Vediamone alcune.

Se amiamo il decoupage, non temiamo di ritagliarli

I libri di testo hanno solitamente immagini di ottima qualità, in particolare i libri di arte, scienze e storia. Se siamo persone artistiche e ci piacciono il decoupage o le decorazioni, i libri di testo possono diventare delle vere miniere di immagini utilissime per i nostri hobby. Possiamo ritagliarle per decorare diari, quaderni, pacchi regalo o per dei progetti artistici. Meglio riutilizzare così i libri di testo che lasciarli a prendere polvere per qualche decennio in soffitta.

I vecchi libri scolastici dei ragazzi possono essere riutilizzati in questa maniera geniale e creativa come splendidi e utili accessori

Ma se non abbiamo il cuore di ritagliare le immagini, non temiamo, possiamo lasciare i libri più o meno interi e trasformarli in splendidi scrigni segreti. A questo scopo si prestano in particolare i libri più spessi, come i manuali di storia, di matematica o i dizionari. Vediamo come trasformare i vecchi libri di testo in splendidi contenitori.

Possono diventare degli scrigni segreti

I vecchi libri hanno ancora un asso nella manica: possono trasformarsi in nascondigli assolutamente discreti. Scegliamo un tomo bello spesso e possibilmente con la copertina rigida. Poi, con l’aiuto di un taglierino affilato, e facendo molta attenzione, scaviamo una nicchia all’interno delle pagine. In questo modo si creerà uno spazio tra le copertine, dove potremo nascondere i nostri tesori. Nessuno andrà mai alla ricerca di chiavi, denaro o oggetti preziosi dentro un libro di matematica.

Espositori o vasi per piante

Con la stessa tecnica e un po’ più di manualità, con i vecchi libri scolastici dei ragazzi possiamo creare degli splendidi espositori. In questo caso rimuoviamo anche la copertina, in modo che il nostro libro si trasformi in una cornice. Possiamo esporre all’interno soprammobili, gioielli o qualsiasi altro oggetto.

Se nella nicchia posizioniamo un vasetto con una pianta grassa, i nostri vecchi libri possono trasformarsi in fioriere assolutamente uniche. Basta dare sfogo alla fantasia.

Altri oggetti che buttiamo sempre via sono i cuscini vecchi, ma in realtà possono essere riutilizzati in molti modi in casa. Ecco qualche idea.