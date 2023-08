Settimana scorsa avevamo evidenziato un aspetto molto interessante. Dopo ben tredici sedute consecutive con chiusura superiore a quella precedente, un pattern del genere non era mai stato registrato in precedenza, i rialzisti sembravano avere esaurito la loro spinta, cosa poi puntualmente verificatasi. Quindi, ribasso in arrivo per i mercati azionari americani? Per rispondere bisogna prima individuare l’orizzonte temporale sul quale ci si aspetta il ribasso. Come vedremo, infatti, nel breve un ritracciamento potrebbe essere molto probabile. Nel medio termine, invece, le quotazioni sono ancora impostate al rialzo, almeno fino alla tenuta dei supporti.

Ribasso in arrivo per i mercati azionari americani? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 4 agosto a quota 35.065,62, in ribasso dello 0,43% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dell’1,11%.

Time frame giornaliero

Come si vede dal grafico, l’area di resistenza a 35.414 ha fatto molto bene il proprio dovere per cui adesso le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso almeno fino in area 34.334. Solo sotto area 33.666, però, si potrebbe pensare a un’inversione di tendenza più duratura.

Da notare che gli indicatori sono molto vicini a un’inversione ribassista. A meno di un rapido recupero di area 35.414, quindi, ci sono elevate probabilità che si possa andare al ribasso.

Time frame settimanale

A livello settimanale le quotazioni sono alle prese con la forte resistenza in area 36.149. Il suo superamento potrebbe favorire un’accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura. In caso contrario potrebbe essere favorita una discesa verso il supporto in area 33.289. La rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista.

