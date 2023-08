Grandine sulla tua auto, ma con questa soluzione non sarai tu a pagare i danni

La grandine può causare danni ingenti alle auto, ma la polizza RC Auto non basta a coprirli. Per evitare di pagare miglia di euro per riparare i danni all’auto da agenti atmosferici, c’è una sola soluzione: una polizza assicurativa ad hoc.

La grandine è un fenomeno meteorologico sempre più frequente e violento nel nostro Paese, soprattutto nel Nord Italia. Ogni anno, infatti, si registrano episodi di grandinate eccezionali, che provocano danni ingenti alle auto parcheggiate o in circolazione. Ammaccature, graffi, vetri rotti: riparare il proprio veicolo dopo una grandinata, od un evento atmosferico estremo, può costare anche migliaia di euro. Ma la polizza RC Auto, obbligatoria per legge, non è sufficiente a coprire questi danni. E allora quali sono le soluzioni assicurative più convenienti per proteggere la propria auto dalla grandine?

Perché la polizza RC Auto non basta a coprire danni da grandine

La polizza RC auto (Responsabilità civile auto) è la copertura minima e obbligatoria che ogni automobilista deve stipulare per poter circolare in strada. Essa serve a risarcire i danni causati a terzi in caso di incidente stradale, ma non copre i danni subiti dal proprio veicolo. Per questo motivo, la polizza RC Auto non basta a coprire i danni provocati eventi atmosferici come grandine, trombe d’aria, frane, alluvioni, ecc. Questi eventi, infatti, sono considerati calamità naturali e non rientrano nella responsabilità dell’automobilista.

Per coprire l’auto da danni da grandine o da altri eventi atmosferici, è necessario aggiungere alla polizza RC auto una garanzia accessoria. Questa copertura ad hoc in genere va sotto il nome di polizza contro Eventi naturali o Eventi atmosferici. Questa garanzia permette di ottenere un rimborso per la riparazione del proprio veicolo in caso di danneggiamento causato da fenomeni naturali imprevedibili e violenti.

Grandine sulla tua auto, ecco come funziona la polizza che paga i danni

La garanzia Eventi naturali o atmosferici è una copertura facoltativa che si può aggiungere alla polizza RC auto al momento della stipula o del rinnovo. Essa copre i danni provocati al proprio veicolo da eventi naturali come grandine, neve, ghiaccio, vento forte, alluvione, frana, valanga, ecc. A seconda della compagnia assicurativa, la garanzia può includere un numero diverso di eventi e prevedere delle limitazioni o delle esclusioni.

Il costo della garanzia Eventi Naturali dipende da vari fattori, come il valore del veicolo, la zona di residenza, ecc. Ovviamente anche il profilo dell’assicurato e la compagnia assicurativa scelta incidono sul premio annuale da pagare. In media, si può stimare che il costo annuale di questa garanzia si aggiri tra i 50 e i 150 euro.

Come scegliere l’assicurazione più conveniente

Tuttavia, bisogna considerare che la garanzia Eventi naturali non copre sempre l’intero ammontare del danno subito dal veicolo. Infatti, spesso sono previsti dei limiti alla copertura, come i massimali, le franchigie e gli scoperti. Questi limiti servono a contenere il rischio per la compagnia assicurativa e a ridurre il costo della polizza per l’assicurato. Tuttavia, possono comportare una riduzione del rimborso effettivo in caso di sinistro. Ad esempio per un danno da grandine sulla tua auto, se il costo quantificato fosse 1.000 euro, in presenza di una franchigia, il rimborso potrebbe essere 800 euro.

Per questo motivo, è importante confrontare le diverse offerte di assicurazione e scegliere quella che offre il miglior rapporto tra costo e copertura. Per avere una idea del costo del premio in base al valore della nostra auto, possiamo utilizzare i comparatori online. Questi siti permettono di confrontare le tariffe e le coperture di diverse compagnie assicurative in pochi minuti, inserendo i propri dati e le proprie preferenze.