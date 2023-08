Da inizio anno abbiamo indicato delle date che secondo i nostri calcoli statistici avrebbero visto formare dei minimi/massimi assoluti/relativi. Dopo il 6/7 aprile la data successiva sarebbe stata il 4 agosto, e questa doveva essere, in base alla legge dell’alternanza dei nostri calcoli, di massimo. Ma attenzione, le noste date di setup funzionano nel 90% dei casi, ma l’alternanza al 70%, quindi domani non ci stupirebbe vedere una ripartenza al rialzo. Infatti, il segnale come scritto stamani nella nostra rubrica su Wall Street, non è ancora ribassista in ottica plurisettimanale. Ribasso dei mercati dal 4 agosto in poi oppure si riparte al rialzo?

Resistenze e supporti

I prezzi che dovevano essere raggiunti entro il 4 agosto erano i seguenti:

Dax Future

16.790

Eurostoxx Future

4.535

Ftse Mib Future

29.980

S&P500

4.630/4.750.

Questi livelli sono stati centrati alla perfezione!

E fra oggi e domani verranno toccati i primari supporti in area:

Dax Future

15.805

Eurostoxx Future

4.308

Ftse Mib Future

28.700

S&P500

4.480.

Cosa accadrà? Da questi livelli, proprio nel giorno di setup si ripartirà al rialzo, oppure inizierà un ribasso con i seguenti obiettivi?

Ribasso dei mercati dal 4 agosto in poi oppure si riparte al rialzo? I livelli chiave per domani e i prossimi giorni

Alle ore 16:35 della seduta di contrattazione del giorno 3 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.932

Eurostoxx Future

4.313

Ftse Mib Future

28.785

S&P500

4.494,14.

Cosa potrebbe far iniziare un ritracciamento?

Chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

16.085

Eurostoxx Future

4.331

Ftse Mib Future

28.935

S&P500

4.527.

Se assisteremo a queste chiusure, le probailità saranno elevatissime che verranno raggiunti entro qualche settimana i seguenti target ribassisti:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Domani è nodale e verranno pubblicati i dati sull’occuapzione USA.

