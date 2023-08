Investi ora acquistando casa a 90.000 € in queste località perchè nel 2026 pagheranno anche 2.000 € per una settimana in affitto

C’è un grande interesse, già da ora, per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono tante le località coinvolte nelle gare e si prospetta a breve già il tutto esaurito per gli affitti brevi. Abbiamo cercato su diversi portali immobiliari delle occasioni che potrebbero rivelarsi degli affari in vista del grande evento del 2026.

Inoltre la maggior parte di queste località sono luoghi di villeggiatura estivi ed invernali. Potrebbero garantire guadagni fin da subito se le case acquistate fossero locate come alloggi per i turisti. Scendiamo, quindi, nel dettaglio facendo qualche esempio.

Investi ora acquistando casa a 90.000 € in queste località in vista delle Olimpiadi 2026

La località che in assoluto ospiterà più gare fra quelle olimpiche e paraolimpiche (ben 63) sarà la Val di Fiemme in Trentino. In particolare a Tesero, dove è in programma l’ampliamento dello stadio per il Fondo, si terranno le gare di sci nordico, mentre le lingue degli scivoli di Predazzo ospiteranno quelle di salto con gli sci. La Valle è ben nota per la vocazione turistica estiva ed invernale ma per le Olimpiadi ci sarà una richiesta di alloggi extra per le delegazioni straniere, la stampa nazionale ed internazionale ed il pubblico di appassionati.

Acquistando casa ora si possono ancora scovare ottime occasioni da ristrutturare e mettere a reddito. Ad esempio sul portale Idealista si può trovare un trilocale da 100 mq da ristrutturare a 90.000 €. L’immobile si presenta libero da mobili e con parquet. Come indicato nell’annuncio si possono ricavare un ampio soggiorno con cucina, due camere da letto e doppi servizi. Molina di Fiemme è uno dei centri della Valle, ottimamente collegato a Tesero e Predazzo, siti delle gare. Un appartamento delle medesime dimensioni viene locato, secondo il portale di annunci Subito a 100/120 € al giorno per il mese di agosto e quindi a settimana già ora in alta stagione può rendere fra le 700 e le 800 € a settimana.

Soluzione indipendente vicino a Cortina a 110.000 €

Cortina d’Ampezzo sarà un importante centro per le Olimpiadi invernali 2026 ed ospiterà gli atleti di scialpinismo femminile, del curling, di slittino, di bob e skeleton. A 15 km da Cortina sorge il centro di Borca di Cadore, anch’esso a vocazione turistica. Sul Portale Casa.it si trova l’inserzione di una casa indipendente di 192 mq da ristrutturare ad un prezzo di 110.000 €. La struttura, che affaccia sulla strada statale poco distante dai servizi di prima necessità e dal supermercato, si presta a ricavare anche più alloggi sebbene allo stato attuale sia dotata di un solo bagno. Attualmente sul portale CasaVacanza troviamo un appartamento a Borca di Cadore, di 90 mq, locato a turisti a 110 € a settimana.

Vicino a Bormio da ristrutturare a 90.000 €

Bormio sarà un’altra location delle gare olimpiche Milano-Cortina 2023 ed ospiterà le competizioni di scialpinismo. Poco distante da Bormio, a Livigno, si terranno invece le adrenaliniche discese di Freestyle e Snowboard. Anche in questo caso a poca distanza dai due centri valtellinesi troviamo ottime occasioni per investimenti immobiliari.

Il comune di Valdidentro è un vero gioiello da scoprire con la Val Viola ed i Laghi di Cancano. Sul Portale Immobiliare.it, troviamo l’annuncio di un trilocale di 111 mq da ristrutturare nella frazione di Semogo. L’appartamento viene descritto come libero su tre lati ed in posizione centrale con vista sui monti. Nel periodo estivo un appartamento di 80 mq a Valdidentro in posizione periferica viene locato a 425 € a settimana sul portale di annunci Subito. In vista dei giochi olimpici i prezzi potrebbero subire un ulteriore rincaro.

Ecco perché se investi ora acquistando casa a 90.000 € in queste località, potresti guadagnare parecchio nel 2026 e non solo.

(n.d.r. *per maggiori informazioni sugli annunci riportati si rimanda direttamente ai portali dei siti immobiliari. ProiezionidiBorsa riporta soltanto a titolo informativo e gratuito tali annunci e non se ne assume responsabilità riguardo contenuti e informazioni fornite.)

Lettura consigliata

A spasso per i laghi ed i borghi del Trentino Alto Adige lontani dal turismo di massa