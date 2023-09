Siamo vicini a un importante punto di verifica e questo è nei primi giorni del mese di ottobre. Ora spieghiamo meglio il nostro percorso campione. Il rbasso preventivato da mesi che doveva iniziare ilntorno al 4 agosto si è prontamente verificato. Ora siamo a un momento davvero nodale: ribasso agli sgoccioli oppure parte un crollo di mesi?

Il setup nero del 29 settembre

Abbaimo più voltre spiegato nelle scorse settimane che i movimenti ribassisti si muovono in ABC. Primo ribasso, poi rimbalzo e poi nuovi minini.

Man mano abbiamo aggiustato il tiro sugli obiettivi, e questi di seguito sono i supporti entro i quali dovrebbe fermarsi questo ribasso in atto da agosto:

Dax Future

15.130/15.018

Eurostoxx Future

4.000/3.969

Ftse Mib Future

27.500/27.200

S&P500

4.230/4.117.

Ora andiamo a studiare il tempo.

I prossimi setup scadranno il 29 settembre e poi il 30 ottobre. Il successivo, quello del 30 novembre è un setup rosso. Ci preoccupa questa data, perchè come spiegato da agosto è collegata proprio all’inizio del ribasso. Con probabilità del 70% in questa data si potrebbe formare il minimo da agosto.

Questo escluderebbe il rally che attendiamo in partenza a giorni, e porterebbe a un ulteriore ribasso di almeno il 10/15% dai livelli attuali, proprio fino al 30 novembre.

Un’altra preoccupazione è rapresentata proprio dal 29 settembre. Se arriviamo in questa data con un minimo, il successivo rimbalzo avrebbe vita breve. Porterebbe a un massimo del mese di ottobre nei primi 5/7 giorni di Borsa aperta e a un successivo ribasso fino al 30 ottobre. A ottobre si ripeterebbe lo stesso copione. Rimbalzo fino ai primi giorni di novembre e crollo fino al 30 dello stesso mese.

Quindi attenzione! Dobbiamo arrivare entro i primi 5/7 giorni di ottobre con un doppio minimo per poi ripartire. Se non sarà così prepariamoci a batoste di non poco conto.

Ribasso agli sgoccioli oppure parte un crollo di mesi? I livelli di breve termine

Alle ore 16:07 della seduta del 27 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.367

Eurostoxx Future

4.160

Ftse Mib Future

28.100

S&P500

4.278,94.

Nuovi rimbalzi solo se le chiusure di seduta del 27 settembre saranno superiori a:

Dax Future

15.547

Eurostoxx Future

4.192

Ftse Mib Future

28.395

S&P500

4.338.

Vedremo cosa accadrà.

