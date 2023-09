Quanto costa studiare alla Luiss nel 2023? Ecco quanto si spende, come ottenere esoneri e borse di studio e se conviene rispetto alla Bocconi

Scegliere l’università è un passo importante, quasi quanto decidere il proprio percorso di studi e le facoltà da frequentare. Anzitutto, è necessario aver chiaro se si vuole accedere al pubblico o agli istituti privati. E avere un’idea concreta di tutte le spese da sostenere, dalla retta in poi.

La Luiss di Roma è indubbiamente una delle università private più ambite d’Italia. I suoi costi, infatti, sono commisurati alle opportunità di crescita e di carriera che offre. L’ateneo vanta collegamenti sia con il mondo dell’impresa, sia numerosi programmi formativi che includono lauree triennali, magistrali e master. Molti a questo punto si chiedono quanto costa studiare alla Luiss nel 2023, per esempio in facoltà molto richieste, come Economia e Scienze Politiche. Oltre che scegliere un percorso formativo che sia volto al successo, è essenziale affidarsi ad un ateneo di livello. Questo presuppone il fatto di investire in un ciclo di studi che preveda anche, come nel caso della Luiss, corsi di formazione e orientamento post laurea. Accedere a uno dei migliori istituti italiani, in tal senso, è un modo sicuro per dare impulso alla propria futura carriera e per accedere alle migliori prospettive professionali. Dunque, un corso di studi alla Luiss di Roma, è sostenibile per chiunque?

Quanto costa studiare alla Luiss di Roma?

La cifra complessiva che si spende, si aggira grossomodo tra gli 11.000 e i 12.000 euro annuali, in media, per un corso di laurea, mentre 10.000 è la cifra approssimativa per un Master. Per quanto riguarda le Summer School, invece, i costi oscillano tra i 9.500 e i 1.200 euro. È palese che un ciclo di studio alla Luiss comporti un notevole impegno finanziario. In tal senso, è utile vedere questo monte spese come un investimento: non dimentichiamoci che l’ateneo romano è tra i più rinomati per quanto riguarda la formazione manageriale.

Come ottenere esoneri e borse di studio?

L’ateneo offre per ogni anno diverse borse di studio ed esoneri parziali o totali dal pagamento del Contributo Unico, anche grazie al sostegno finanziario di partner pubblici e privati. Gli studenti più brillanti e meritevoli possono concorrere per aggiudicarsi un sostegno economico consistente e realizzare il proprio sogno. Per partecipare e darsi l’occasione di frequentare questa università prestigiosa, anche qualora fosse una scelta totalmente fuori budget, è necessario consultare i Bandi scaricabili sul sito ufficiale della Luiss. Ciò servirà a conoscere requisiti, cadenze, modalità di partecipazione e criteri di conferma delle agevolazioni.

La Luiss è più conveniente rispetto alla Bocconi?

Senza farne una mera questione di quattrini, dato che in fin dei conti le rette e le spese non si discostano granché, va detto che la scelta tra i due atenei dipende molto dalle ambizioni dello studente. L’università Bocconi è riconosciuta soprattutto a livello internazionale. Infatti, per quanto riguarda posizioni aperte nei grandi istituti bancari europei e mondiali, i laureati presso la Bocconi vengono richiesti espressamente. La Luiss è più adatta a coloro che intendono intraprendere una brillante carriera sul territorio nazionale, forti del prestigio di questo nome.

