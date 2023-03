Se investo 30.000 euro in primavera quanti soldi avrò in estate per fare una vacanza al mare? Ecco 5 alternative a confronto

Se investo 30.000 euro in primavera quanti soldi avrò in estate-proiezionidiborsa.it

Il calendario parla chiaro dice a chiare lettere che per l’inverno 2022-’23 il tempo è scaduto. Da oggi è infatti primavera, per antonomasia il tempo della rinascita, della schiusa e della ripresa a 360°. Le giornate si allungano, il sole la fa da padrona e per molti sarà l’occasione giusta per dare gas ai propri sogni nel cassetto.

Tra gli attuali piccoli, grandi progetti a medio termine troviamo sicuramente quelli riguardanti la prossima estate. Dove andare e quanto spendere? Anzi, al riguardo, se investo 30.000 euro in primavera quanti soldi avrò in estate per fare una vacanza al mare?

I titoli di Stato a breve scadenza

Una prima soluzione rimanderebbe ai titoli di Stato. Rimborso del capitale a scadenza, tassazione agevolata e rendimento positivo potrebbero fare al caso del piccolo investitore.

Ad esempio il BOT IT0005531295 scade il 31 luglio 2023 e attualmente prezza circa 98,93 centesimi. Il guadagno lordo a scadenza (tra 132 giorni) sarebbe dell’1,081%, quasi il 3% su base annua.

Se invece la preferenza dovesse ricadere sul BTP, tra i vari ecco il bond con scadenza il 15 agosto. La cedola annua è dello 0,30%, per cui ad agosto si incasserà l’interesse semestrale dello 0,15% (ritenuta fiscale del 12,50%). Inoltre andrà sommato il guadagno in conto capitale visto che il titolo prezza 98,94 centesimi.

Il conto deposito libero e vincolato

Più ricca di opzioni di scelta, invece, l’alternativa che rimanda al conto deposito (CD). Si può scegliere in base all’intermediario, la durata del deposito, il momento dell’accredito degli interessi, la presenza di eventuali promozioni speciali, etc. Noi, in particolare, seguiremo il criterio del vincolo per cui vedremo un CD libero, uno semi-libero e uno vincolato.

Sul fronte dei CD liberi, ING offre il 3% annuo lordo solo per i primi 3 mesi su Conto Arancio fino a 100mila euro. L’offerta è a tempo e riservata chi diventa cliente con c/c o richiede un mutuo o prestito Arancio. Non ci sono vincoli e le somme sono sempre disponibili.

Tra i conti semi-liberi, Cherry Recall dell’omonima banca consente di richiamare le somme desiderate con un preavviso di 32 giorni. Il tasso offerto sul vincolo è del 2,80%, lo si attiva una volta sola e lo si alimenta e/o muove il capitale a propria discrezione.

Tra i tanti CD vincolati, invece, il Deposito Flash a 6 mesi di Banca Privata Leasing offre il 2,50% annuo lordo. Gli interessi sono anticipati e su un importo di 30mila euro ammonterebbero a 375 euro lordi.

Ovviamente si invita il Lettore a consultare tutte le condizioni contrattuali previste dall’intermediario di turno prescelto.

Infine ecco l’offerta Supersmart disponibile presso Poste Italiane per i titolari di libretto di risparmio. Oggi le opzioni di scelta disponibili sono due, quella ordinaria e quella Premium. Quest’ultima è più ricca e riservata solo a chi apporta nuova liquidità e dura 300 giorni, quindi oltre il tempo da noi considerato (estate 2023).

Invece attivando oggi l’offerta Supersmart 180 giorni il rimborso arriverebbe a settembre inoltrato, quando le vacanze costano meno rispetto all’alta stagione. Il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è dell’1,50% e richiede solo l’attivazione del vincolo, oltre al rispetto dei 180 giorni previsti. Quanto agli interessi, quelli netti finali sulla cifra da noi considerata sarebbero pari a 164,22 euro.