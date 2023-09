Stefano De Martino racconta la verità su Belén: scopriamo la nuova fiamma e quanto vale la lussuosissima barca

Perché la storia d’amore tra Belén e Stefano De Martino ha raggiunto il capolinea? Ecco le parole di lui. Scopriamo anche chi sarebbe la nuova ragazza e il costo della sua imbarcazione.

Lo scorso luglio Belén Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero chiuso per l’ennesima volta la loro relazione. I due ex fidanzati avrebbero così intrapreso nuove vite, l’uno distante dall’altra e con nuovi partner. La showgirl, però, di recente ha stupito tutti postando un video che rimanderebbe all’infedeltà coniugale. Così, De Martino ha deciso di intervenire per spiegare come starebbero realmente le cose. Lo ha fatto alla trasmissione “Le Belve”, di fronte agli spettatori e alla conduttrice Francesca Fagnani. Vediamo che cos’avrebbe rivelato, e qualche curiosità sulla vita privata.

Stefano De Martino racconta la verità su Belén negando il tradimento

Nessuna scappatella avrebbe causato la fine del rapporto tra i due vip. Queste sarebbero le dichiarazioni di De Martino come ospite tv. Il ballerino di Amici avrebbe difeso la propria innocenza, dichiarando di credere nei sentimenti e allontanando l’idea di un’amante. Ma dunque, quale sarebbe il reale motivo della separazione? Non è facile dedurlo.

Quello che sappiamo è che non è la prima volta che succede. Già nel 2015, dopo aver contratto matrimonio due anni prima, avevano detto inizialmente basta. Tuttavia, in quell’occasione non avevano mai finalizzato il divorzio, anche se avrebbero avuto entrambi altre relazioni. Ora è più che mai difficile capire se potranno di nuovo accettarsi come coppia, o si lasceranno definitivamente.

Chi è la ragazza che frequenta

Se Stefano De Martino racconta la verità su Belén, noi vogliamo svelare qualche particolare su di lui. Il gossip rivela, infatti, che attualmente al fianco del conduttore ci sarebbe una nuova figura: quella di Martina Trivelli. Purtroppo, al momento non si conoscono molti dettagli circa la sua persona. Quello che sappiamo è che si tratterebbe di una ventiseienne milanese originaria di Pescara, con un folto seguito su Instagram. Di giorno lavorerebbe per il settore commerciale di un’azienda di bellezza. Che i due effettivamente si frequentino, però, non abbiamo ancora certezza. Entrambi avrebbero mantenuto una certa riservatezza circa la loro situazione sentimentale.

La barca delle vacanze: quanto costa?

In qualche occasione, i paparazzi avrebbero immortalato De Martino e Belén prendere il sole su una barca, probabilmente di lui. Si tratterebbe di un gozzo in legno, ribattezzato col nome del figlio. “Santiago” è un Positano Open 38 di 11,50 metri di lunghezza. All’interno vanta sei posti letto e sedili con cuscini di pelle chiara. Per accedervi si passa da un’ampia plancia, che porta sino all’accogliente salotto esterno. Completano i servizi il comodo bagno e l’angolo cottura. Il prezzo di un gioiellino simile è considerevole: si parlerebbe di 250 mila euro, senza optional aggiuntivi.