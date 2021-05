Molto spesso i prodotti detergenti che compriamo non sono adatti alla nostra pelle. Quando si parla di saponi per lavarsi, bagnoschiuma, prodotti per capelli e creme bisogna stare attenti.

Gli additivi e coloranti chimici che si trovano al loro interno sono altamente nocivi per la salute sul lungo termine. Ad esempio, i deodoranti sono sottovalutati nella loro pericolosità, ma sono a diretto contatto con le ghiandole sudoripare che si trovano sotto le ascelle. Questo provoca una forte intossicazione all’organismo se utilizziamo dei prodotti sbagliati.

Quali sono i prodotti naturali da preferire per idratare il corpo e i capelli

Grazie alla natura possiamo creare dei prodotti veramente benefici che ci daranno una grande soddisfazione.

Il burro di karité, l’olio di jojoba e l’olio di oliva sono ingredienti perfetti per un mix nutriente per il corpo e i capelli. Si può creare una crema detta proprio “Chantilly” al burro di karité da preparare facilmente in casa.

Ecco come preparare una ricetta veloce e strepitosa che non è da mangiare ma servirà a nutrire corpo e capelli per proteggerli e idratarli con 2 semplici ingredienti

Innanzitutto, procuriamoci questi due ingredienti di base nelle quantità seguenti:

2 cucchiai di burro di karité;

2 cucchiai di olio vegetale di jojoba;

½ cucchiaino di olio extravergine di oliva.

Mettiamo gli ingredienti in una ciotola e mischiamo bene sbattendo fino a ottenere un amalgama cremoso. L’impasto dovrebbe assomigliare esattamente ad una crema “chantilly”. Ecco come preparare una ricetta veloce e strepitosa che non è da mangiare ma servirà a nutrire corpo e capelli per proteggerli e idratarli con 2 semplici ingredienti.

Ci sono numerose possibilità per utilizzare questa chantilly di karité, a partire dalle cure del corpo e del viso. È una crema ideale per i capelli secchi, crespi e frisé. In ogni caso ha un’azione riparatrice e attenuante per le pelli sensibili in tutte le zone del corpo.