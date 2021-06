La maggior parte delle più grandi e famose città italiane ha origini piuttosto antiche. Non stupisce quindi sapere che al loro interno sorgono anche dei quartieri medievali. Se molto spesso si tratta di edifici veramente risalenti al Medioevo, in un caso particolare la realtà è un’altra. Non dobbiamo farci ingannare dal borgo medievale di questa città italiana perché è in realtà un falso e pochi lo sanno.

Come uscito da un romanzo

Immergendoci in tra le vie di questo borgo ci sembrerà di essere entrati in un romanzo storico. Agli occhi meno esperti, inoltre, il tutto sembrerà originale, una vera macchina del tempo! La verità è però un’altra. Ma di cosa stiamo parlando? Del borgo e della rocca medievale di Torino. Ebbene sì, il borgo che sorge all’interno del Parco del Valentino e sulle rive del fiume Po è in realtà un falso.

Niente paura però, non si tratta di una truffa! Il borgo fu infatti costruito nel 1884 in occasione dell’Esposizione generale italiana. Dopo l’evento, si è deciso di non smantellare il borgo che è diventato così una tappa imperdibile per chi vuole esplorare Torino.

Le attrattive del borgo

Nonostante la sua relativamente giovane età, il borgo merita comunque una visita. Le sue architetture e opere d’arte non sono infatti state del tutto inventate. Sono infatti riproduzioni di parti di altri castelli di Piemonte e Val d’Aosta. Visitando al rocca, ad esempio, è possibile ammirare una riproduzione della meravigliosa Sala degli Spagnoli del Castello della Manta. Il borgo ospita infatti un museo, alcune botteghe, un caffè e un piccolo giardino botanico. Le sue viuzze sono aperte al pubblico gratuitamente.

Ma non solo, il borgo medievale di Torino ospita anche moltissimi eventi. Tra questi spiccano ricostruzioni storiche dedicate al medioevo, festival come quello della luce indiano e molto altro. Se durante una passeggiata al Parco del Valentino ci imbattiamo in un borgo dall’aspetto medievale, quindi, non dobbiamo esitare a visitarlo! L’importante è sapere che non dobbiamo farci ingannare dal borgo medievale di questa città italiana perché è in realtà un falso e pochi lo sanno.