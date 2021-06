Ci troviamo in Puglia dove possiamo visitare un luogo per rifocillare mente e spirito dopo questo duro anno. Stiamo parlando di uno dei borghi più belli d’Italia, Monte Sant’Angelo.

Questo borgo è stato insignito per ben due volte del riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità UNESCO. È celebre per la grotta, che tra il V-VI secolo, stando a quanto attestato in vari scritti antichi, ospitò l’apparizione dell’Arcangelo Michele.

Sopra la grotta fu costruito il Santuario di San Michele Arcangelo che da allora è meta di pellegrinaggi religiosi e cattolici ma non solamente.

La grotta è davvero suggestiva e anche i non fedeli che la visitano rimangono basiti dalla spiritualità e dal misticismo del luogo.

Monte Sant’Angelo si trova sulla strada europea di San Michele, una linea diagonale che unisce sette monasteri, dall’Irlanda fino a Israele. Sulla strada sacra troviamo anche Mont Saint Michel in Francia e la Sacra di San Michele in Val di Susa.

Esiste un luogo in Puglia, sospeso tra mare e cielo, sulla Strada di San Michele Arcangelo, che ogni giorno accoglie migliaia di devoti e non. Scopriamolo insieme!

Gli amanti della quiete e della spiritualità devono assolutamente visitare questo borgo sospeso tra mare e cielo sulla strada di San Michele Arcangelo

Monte Sant’Angelo è veramente sospeso tra mare e cielo. Il borgo si erge su un’altura 823 m e le case candide spiccano sul blu del Mare Adriatico. Da Monte Sant’Angelo si riesce a vedere la costa di Manfredonia e gran parte del golfo del Gargano.

Ci troviamo però anche circondati dalla “Foresta Umbra”, una faggeta antichissima con esemplari altissimi.

Da visitare anche il Lago di Varano. Si tratta di uno specchio d’acqua salmastra circondato da sorgenti e fonti purissime che sgorgano dalle montagne daune. Qui si può praticare il canottaggio e il più modaiolo stand up paddle.

Non dimentichiamoci, poi, dell’enogastronomia dauna con l’eccellente oliva da mensa e da olio, la peranzana. Imperdibile da gustare sopra una fetta del pane di Monte Sant’Angelo!

Per quest’estate 2021, dunque, gli amanti della quiete e della spiritualità devono assolutamente visitare questo borgo sospeso tra mare e cielo sulla strada di San Michele Arcangelo.