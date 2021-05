Quando bisogna organizzare le vacanze estive, alcuni hanno dei pregiudizi nei confronti delle mete turistiche italiane. Infatti, si tende sempre a pensare che i posti più belli e particolari siano solo altrove, lontani dalla nostra penisola.

In realtà non è così. Esistono posti, infatti, che non consideriamo semplicemente perché poco conosciuti.

Ed è un peccato, perché perdiamo numerose occasioni di scoprire e conoscere località stupende che spesso turisti di altre nazionalità ci invidiano.

Come nel Salento, dove resteremo a bocca aperta, dopo aver ammirato il meraviglioso bacio tra due mari, da questo tratto di costa unico al Mondo.

L’incontro tra due mari

Siamo a Santa Maria di Leuca, estremo lembo del Salento e quindi della Puglia.

Conosciuta anche come “De Finibus Terrae”, è una località molto apprezzata dai turisti sia per i suoi paesaggi mozzafiato, che per la sua storia. Infatti, è un millenario luogo di pellegrinaggio ed ospita anche uno dei fari più imponenti d’Europa.

Questa località comprende le due punte più a Sud della Puglia, Punta Meliso e Punta Ristola.

La prima è famosa per essere l’incontro tra due mari, ossia il mare Ionio e quello Adriatico.

In alcuni giorni, quando le condizioni climatiche lo consentono, è possibile scorgere proprio una linea cromatica che separa i due mari. Questo è dovuto effettivamente alla diversa salinità delle acque, che si riscontra poi nella diversa tonalità di colore.

Tra leggenda e geografia

In realtà, il confine ufficiale tra Mar Ionio e Mar Adriatico, si trova nei pressi del canale d’Otranto, più precisamente a Punta Palascìa. In effetti, questa località costituisce il punto più a Est dell’Italia e quindi la minima distanza tra la nostra penisola e l’Albania.

Ma resteremo a bocca aperta, dopo aver ammirato il meraviglioso bacio tra due mari, da questo tratto di costa unico al Mondo: ossia Punta Meliso.

Infatti, anche se la linea di delimitazione idrografica tra i due mari è ad Otranto, è solo a Punta Meliso che è possibile vedere ad occhio nudo questo fenomeno.

In questo punto si incontrano di fatto due correnti: quella del Canale d’Otranto e quella del Golfo di Taranto. Un caso simile si può osservare in Alaska, o in Nuova Zelanda.

