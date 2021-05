Tanti sono gli alimenti che ogni giorno portiamo sulle nostre tavole ed ognuno con le proprie caratteristiche benefiche e non per il nostro benessere.

Ma ve ne è uno che costa davvero poco, può essere utilizzato in tantissimi modi ed ha veramente tante qualità!

Stiamo parlando dell’uovo!

Questo alimento è consumabile direttamente o come ingrediente in numerosi piatti delle cucine di tutto il mondo.

Il più utilizzato è sicuramente quello di gallina. Ma si consumano anche le uova di altri volatili come quaglia, anatra, oca e struzzo.

Quando parliamo dell’uovo la prima cosa a cui pensiamo sono i tanti modi in cui è possibile utilizzarlo in cucina.

L’uovo infatti è un ottimo alimento. Non completo dal punto di vista nutrizionale, come invece in molti credono, essendo privo di carboidrati. Ma è sicuramente un ottimo alimento per la qualità delle proteine presenti sia nell’albume che nel tuorlo.

È infatti uno degli alimenti che più sazia motivo per cui potrebbe essere un ottimo alleato per non farci prendere peso.

Proprio perché dà un senso di sazietà che dura per ore, mangiare due uova nel modo che preferiamo può rappresentare un trucchetto da usare quando dobbiamo stare fuori casa per molte ore.

Eviteremo in tal modo di mangiucchiare fuori pasto, errore questo che spesso commettiamo e che porta ad accumulare peso.

Ma l’uovo è tanto altro!

È un alimento sano che costa poco e può essere utilizzato in tanti modi in cucina per spezzare la fame e come alleato per la nostra bellezza.

Abbiamo visto che è uno degli alimenti che più sazia e quindi potrebbe rappresentare un ottimo trucchetto per evitare i fuori pasto. Ovviamente non sempre ma in quelle occasioni in cui siamo impegnati per diverse ore.

Ma l’uovo non è solo un ottimo alleato in cucina, è un alimento dalle tante qualità, alleato anche della nostra bellezza.

Lo ritroviamo infatti come componente di tante ricette naturali per il viso, per il corpo ed anche per i nostri capelli.

Rappresenta infatti un rimedio naturale ed economico per stimolare la crescita dei capelli.

Per chi con il passare degli anni nota in modo sempre più evidente il diradarsi dei capelli, ecco allora uno dei rimedi naturali da adottare!

Vediamo un rimedio per favorire la ricrescita dei capelli

Basterà applicare due volte a settimana per un paio di mesi questo miscuglio sui nostri capelli:

a) 2 cucchiai di olio;

b) 1 cucchiaino di miele;

c) 1 tuorlo d’uovo.

Bisognerà mescolare il tutto, applicarlo sul cuoio capelluto mettere una cuffia e lasciare in posa. Procedere quindi al lavaggio con uno shampoo naturale.

Fatto in maniera costante grazie a questo impacco i capelli potrebbero diventare molto più folti.

