Questo è forse il momento migliore per programmare le imminenti vacanze estive. Quest’oggi, noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo far conoscere ai nostri Lettori un’altra incantevole perla del Salento.

Stiamo parlando di Santa Cesarea Terme, un magnifico paesino nei pressi del Canale d’Otranto, sulla costa adriatica. Ogni angolo è un belvedere in questo magico borgo sul mare, dove rilassarsi tra acque termali rigeneranti ed escursioni mozzafiato.

Cosa vedere a Santa Cesarea Terme

Santa Cesarea Terme è sicuramente una delle mete turistiche più ricercate e desiderate di tutto il territorio. È un piccolo borgo a strapiombo sul mare, famoso non solo per le sue splendide insenature rocciose, ma anche per i rinomati centri benessere.

Le numerose campagne di uliveti e vigneti fanno da cornice, poi, ad un centro abitato molto particolare. Quest’ultimo è ricco, infatti, di affascinanti ville risalenti all’Ottocento (Villa Raffaelli e Villa Sticchi su tutte), spettacolari dal punto di vista architettonico.

Le campagne custodiscono, inoltre, la suggestiva Chiesa Madre del Sacro Cuore, che poi conduce al Belvedere. Da qui si può ammirare un panorama davvero incredibile che farà emozionare chiunque.

Ma ogni angolo è un belvedere in questo magico borgo sul mare, dove rilassarsi tra acque termali rigeneranti ed escursioni mozzafiato.

Terme ed escursioni

Come abbiamo già accennato precedentemente, forse l’attrazione più importante è la presenza delle sorgenti termali.

L’acqua sorgiva, attraverso un percorso sotterraneo, sgorga da quattro grotte (Fetida, Sulfurea, Gattulla e Solfatara) dove poi raggiunge gli stabilimenti termali.

Queste acque termali sono impreziosite dalla presenza di diversi sali minerali, molto efficaci nella cura di varie patologie. I trattamenti sono indicati per chi soffre di reumatismi, nevralgie e patologie respiratorie. All’interno degli stabilimenti termali è anche possibile effettuare bagni e massaggi con i fanghi e percorsi di bellezza e relax.

Lo sfruttamento delle acque solfuree e dei fanghi, non sono pratiche recenti, ma risalgono addirittura al II secolo avanti Cristo.

Infine, le grotte naturali sopracitate, come anche altre, si possono raggiungere via mare attraverso incantevoli escursioni in barca.

