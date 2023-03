Sempre più pazzi per il padel in Italia: ecco le 5 migliori racchette per principianti e intermedi

Quella del padel, in Italia, è diventata una vera e propria moda. Dal 2017 a oggi è esplosa sia in termini di praticanti che, di conseguenza, di centri sportivi che ne offrono i campi. Uomini, donne, bambini di tutte le età. Un business che ha richiamato l’attenzione di molti sponsor. Uno sport che ha vissuto lo stesso iter del calcio a 5 a inizio anni 2000. Lo strumento fondamentale per praticarlo è la racchetta. Vediamo insieme, allora, quale scegliere per differenti tipologie di gioco e di prezzo.

Ormai sono tutti sempre più pazzi per il padel! Una passione sfociata in moltissime persone negli ultimi anni. Una parola che è entrata nel linguaggio comune in pochissimo tempo. Ci si può giocare a 10 anni come a 70, dai Vip ai supermanager, fino a tante persone comuni. Il padel è davvero lo sport più in voga degli ultimi anni in Italia. Una disciplina in forte espansione che, per i più lungimiranti, è diventata anche un business. Pensiamo solo al proliferare di campi e strutture negli ultimi due o tre anni. Città come Milano e Roma sono state letteralmente invase da sintetico e plexiglass, i due componenti fondamentali per costruire un qualsiasi campo. Sia all’aperto che al chiuso.

La storia del padel

Uno sport recente, se pensiamo che ha iniziato la sua storia agli inizi degli anni Settanta in Messico da un’idea bizzarra di tale Enrique Corcuera, che voleva costruirsi un campo da tennis presso la sua abitazione. Non essendoci abbastanza spazio, decise di far di necessità virtù, riducendo la dimensioni dall’area di gioco. Da vezzo personale, in pochi anni, si trasformò in disciplina sportiva. Soprattutto quando l’idea venne esportata in Argentina e Spagna, le due Nazioni simbolo del padel.

In Italia arrivò, sotto silenzio, a inizio anni Novanta, ma la sua vera esplosione è datata 2008, quando entrò a far parte della Federazione Italiana Tennis. Soprattutto Roma diede un forte impulso a questo nuovo sport, che rimase molto di nicchia per un lustro, fino a una progressiva esplosione che dal 2017 lo ha fatto diventare prima sport “di culto”, poi sport di massa. Da allora in tantissimi sono sempre più pazzi per il padel anche in Italia. Infatti, un notevole numero di dilettanti si sfida, a tutte le ore, nei vari centri sportivi sparsi per il territorio. Si stima che siano quasi 900mila i praticanti in Italia e la fatidica quota un milione potrebbe essere raggiunta entro la fine dell’estate.

Spopola sempre più la padel mania: vediamo le migliori racchette da utilizzare per principianti e intermedi

Alcuni consigli utili per la scelta della racchetta. Principiante, intermedio, avanzato. Questi sono i tre livelli tra cui sceglierla. Ovviamente, per chi si è appena avvicinato al padel, sarà necessario provare almeno qualche pala (gergo tecnico) da principiante, prima di passare allo step successivo. I grandi centri, come Decathlon e Cisalfa, offrono discreti prodotti a cifre tutto sommato contenute. Per una buona racchetta, però, è necessario investire almeno 60 euro. Peraltro, non è indispensabile avere un modello 2023, ma si può tranquillamente optare per un 2022.

Adidas Drive 3.1 2022, a 65 euro, è una pala suggerita per iniziare. Una superficie ampia per colpire, un buon bilanciamento, è adatta per un gioco di controllo, fondamentale soprattutto nelle prime partite. In alternativa, ecco una Babolat Contatto 2022, pala molto leggera, che non necessita grande spinta e agevola un buon controllo. Si trova a meno di 60 euro ed è un ottimo investimento iniziale. Bullpadel è una marca molto conosciuta tra i giocatori e garantisce ottimi prodotti. La Raider Pwr 2022 è ideale per un principiante che abbia, però, un gioco più definito. Insomma, un passo successivo rispetto all’esordiente totale. Una racchetta da 60 euro per chi ha qualche partita in più sulle spalle.

Sempre più pazzi per il padel: racchette per i giocatori intermedi

Chi pensa di essere pronto per lo step intermedio potrebbe dotarsi della Head Genesis 2023. Sale il livello tecnico e sale anche il prezzo. In questo caso si va sui 120 euro, per un prodotto davvero top, appena uscito in edizione limitata. Ideale per un gioco totale, aggressivo e di contenimento, davvero una bella opportunità. Per spendere qualcosa meno, ecco la Dunlop Rapid Control 2023, con 90 euro si avrà a disposizione una pala di qualità per elevare il proprio livello di gioco, limitando gli errori.