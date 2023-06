Reply e SNAM chiudono tra i peggiori della settimana: cosa fare?

All’interno del paniere delle Blue Chip di Piazza Affari, ci sono state due azioni che si sono fatte notare per la loro performance negative. Infatti, Reply e SNAM chiudono tra i peggiori della settimana registrando perdite superiori al 6%, unici due titoli azionari a rompere questo muro. Parliamo, quindi, di un ribasso importante se confrontato con la performance del Ftse Mib che ha perso poco più del 2%. A stupire è soprattutto SNAM che ha abituato gli investitori a un comportamento più soft. Basti pensare che il suo beta è inferiore a 0,5. Ma se Reply e SNAM chiudono tra i peggiori della settimana, quale potrebbe essere il loro futuro di medio/lungo termine?

Le azioni Reply sono alle prese con un supporto decisivo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 101,9 €, in ribasso dello 0,88% rispetto alla seduta precedente.

Un ribasso settimanale così importante non si registrava dal novembre 2022. Il suo effetto è stato quello di riportare le quotazioni nuovamente a contatto con il supporto in area 103,8 € che già in passato è stato interessato da forti pressioni ribassiste resistendo, però, molto bene.

Poiché già in passato abbiamo visto lunghe oscillazioni intorno a questo livello, per evitare falsi segnali si potrebbe considerare l’approccio più conservativo di monitorare i livelli in area 112,5 € e 95,14 €. In particolare, la rottura di quest’ultimo supporto potrebbe fare accelerare le quotazioni al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

I vicini supporti potrebbero favorire una ripartenza al rialzo del titolo SNAM: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 4,701 €, in ribasso dello 0,02% rispetto alla seduta precedente.

Era da dicembre 2022 che non si vedeva un ribasso settimanale così importante. A questo punto non ci dovrebbero essere ulteriori ostacoli prima che venga raggiunto il supporto in area 4,547 €. Da questo livello potrebbe partire un’inversione rialzista. In caso contrario il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

