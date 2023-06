Leggero, fresco e profumatissimo: ecco come fanno il tiramisù gli spagnoli. Impossibile resistere!  

Il tiramisù è uno dei dolci più conosciuti. Ne esistono tantissime versioni. Ognuno ha la propria ricetta preferita. Andiamo a scoprire come lo fanno in Spagna, sfruttando i colori e i profumi dei frutti che la terra caliente regala.

Il tiramisù è uno dei dolci più classici che non passerà mai di moda. Piace a tutti e ne esistono numerose varianti. La ricetta tradizionale prevede l’uso dei savoiardi e della crema al mascarpone. Tuttavia, in tanti utilizzano anche il pan di Spagna o altri tipi di biscotti (come i Pavesini o i biscotti secchi). Molti poi, al mascarpone, che è un po’ pesante, preferiscono la crema pasticcera. In presenza di bambini, alcuni aboliscono il caffè e inzuppano i biscotti nel latte. In estate, poi, molti si divertono a realizzare colorate versioni alla frutta. Il tiramisù è un dolce tutto italiano, ma tutti lo conoscono nel resto del Mondo e lo riproducono a loro piacimento. Nelle prossime righe vedremo la versione spagnola.

Leggero, fresco e profumatissimo: ecco come fanno il tiramisù in Spagna

Prima di procedere con la ricetta, ricordiamo che in Spagna c’è una abbondante produzione di agrumi. Come sarà quindi ben facile intuire, il tiramisù di Madrid, Barcellona & C. sarà proprio caratterizzato dalle fresche note agrumate.

Procediamo allora con la lista degli ingredienti che necessitano.

Per la crema:

200 ml di panna fresca ;

; 2 tuorli ;

; 100 ml di succo di limone ;

; 150 ml di acqua ;

; 85 g di zucchero ;

; 20 g di amido di mais ;

; ciliegie sciroppate (una manciata).

Per la bagna:

200 ml di acqua ;

; 50 ml di succo di limone ;

; 100 g di zucchero ;

; scorza di limone q.b.

Per la base:

savoiardi o altri biscotti a piacere, q.b.

Ricetta alla maniera spagnola

Anzitutto, preparare la bagna mettendola bollire l’acqua, lo zucchero, il succo di limone e la buccia dell’agrume. Quando lo zucchero sarà totalmente sciolto, far raffreddare.

Nel frattempo, preparare la crema. In un pentolino, far scaldare l’acqua e il succo di limone. In un altro tegame, lavorare i tuorli con lo zucchero. Infine, aggiungere l’amido di mais girando con una frusta a mano. Versare ora a filo l’acqua e il succo di limone intiepiditi. Mescolare il tutto e poi mettere sul fuoco e portare a bollore, sempre continuando a girare. Una volta che la crema sarà ben addensata, togliere dal fuoco e far raffreddare.

Intanto, a parte, montare la panna a neve fermissima. Unirla poi alla crema al limone con movimenti delicati dal basso verso l’alto. Aggiungere infine alla crema anche le ciliegie sciroppate, tenendone qualcuna da parte per decorare.A questo punto avete tutti gli ingredienti per assemblare il vostro tiramisù alla maniera spagnola.

Una volta terminati tutti gli ingredienti, guarnire la superficie del dolce con qualche ciuffo di panna, la scorza di limone grattugiata e qualche ciliegia.

Prima di servire, far rassodare 2-3 ore in frigorifero.

Leggero, fresco e profumatissimo: ecco come fanno il tiramisù i nostri amici iberici!

