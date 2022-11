Basta caos in casa con le 3 idee perfette per posizionare l’albero di Natale anche in spazi piccoli

Il Natale non è solo la festa più importante dell’anno, ma un vero e proprio stato d’animo. Molti di noi, infatti, iniziano a pensare a come addobbare la propria casa in vista del Natale già dopo le vacanze estive.

Altri, invece, preferiscono rimandare il più possibile il momento degli allestimenti, per pigrizia o malinconia. Come tutte le feste, infatti, anche il Natale a qualcuno risveglia un po’ di nostalgia, soprattutto per l’anno che sta per concludersi.

Detto questo, ora è proprio arrivato il momento per iniziare a pensare a come sistemare le decorazioni in casa. Partiamo, quindi, da quella più impegnativa e ingombrante.

Stiamo parlando, ovviamente, dell’albero di Natale. Chissà quante volte abbiamo pensato al colore delle palline per l’albero, alle luci da appendervi e al resto dei festoni.

Il vero nocciolo della questione, però, riguarda il posizionamento dell’albero stesso, soprattutto in una casa piccola. Se gli spazi che abbiamo a disposizione saranno ridotti, bisognerà ingegnarsi per farci stare tutto in maniera armonica.

Evitiamo di creare un effetto “bazar” grazie ai consigli migliori per organizzare la nostra casa.

Basta caos in casa con le migliori strategie per ottimizzare lo spazio in casa

Avere la casa addobbata a festa è bellissimo, peccato per la polvere che si creerà. Per non parlare dello sporco a terra, tra brillantini, pezzi di ghirlande, e tanto altro ancora.

Per fare in modo da non avere la casa sempre a soqquadro, potremmo posizionare l’albero di Natale in 3 punti strategici. Il primo è furbissimo, ed è vicino alla porta d’ingresso.

Non tutti ci pensano, ma tenendo l’albero in questa posizione, non rischieremo di trascinare lo sporco all’interno della casa. Tutto rimarrà vicino al ciglio della porta, e anche pulire velocemente i pavimenti sarà facile e veloce.

2 angoli da sfruttare in una casa piccola

Arriviamo, ora, a un tema davvero cruciale. Chi ha la casa piccola, ovviamente, non potrà portare in casa un albero di Natale troppo grande, per ovvie ragioni.

Per questo motivo, sarebbe consigliabile prendere un albero piccolo, alto al massimo 50 cm. Non serve, infatti, un albero troppo grande o sfarzoso per respirare l’atmosfera natalizia.

Per questo motivo, dovremo optare per un albero di dimensioni ridotte, da sistemare in 2 angoli strategici della casa.

Non solo il pavimento

Per ottimizzare al meglio gli spazi, dovremo sfruttare anche l’aria, e non solo il suolo. Ecco perché useremo come piano per il nostro albero di Natale il davanzale di una finestra.

In questo modo non avremo ingombranti presenze sul pavimento, che potrebbero privarci di centimetri importanti. Inoltre, in questo modo, avremo il nostro albero ad altezza uomo, e sarà ben visibile da tutti.

Altrimenti potremo posizionare il tutto su un mobile, una scarpiera o, meglio ancora, sul tavolino della sala. Potremo creare delle belle composizioni, ad esempio circondando la base dell’albero con ghirlande colorate o candele profumate fai da te. Finalmente, quindi, basta caos in casa con le strategie migliori per ottimizzare gli spazi.

Il Natale, in questo modo, non sarà motivo di disordine, ma solo una piacevole causa di allegria e felicità.