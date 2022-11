Rendiamo più bella la nostra casa grazie a 3 modi semplici per rendere particolari le tende

Le tende danno un aspetto subito diverso alla nostra casa. In base alla loro forma, al colore e alla fantasia da cui saranno caratterizzate, saranno in grado di dare un nuovo volto all’ambiente.

Basti pensare, ad esempio, a quando fuori è inverno, e si rimane dentro casa, affacciati alla finestra, o sul divano a guardare una bella serie su Netflix. Una tenda morbida renderà l’ambiente più caloroso e confortevole, e il freddo sembrerà meno aggressivo.

Per non parlare di quanto sia importante anche il colore delle tende, al fine di rendere un arredamento vivace, o più classico.

Per dare, quindi, una faccia nuova alla nostra casa, sfruttando proprio la versatilità delle tende, ecco cosa dovremo fare. Esistono ben 3 piccoli e semplicissimi metodi con cui le nostre tende sembreranno nuove, particolari, e per cui non dovremo spendere un solo euro.

Rendiamo più bella la nostra casa con 3 dettagli utili per decorare le tende e abbinarle ancora meglio all’arredamento

A volte si sente il bisogno di cambiare per stare meglio. Molte persone, talvolta, avvertono proprio l’esigenza di cambiare qualcosa nell’arredamento della propria casa, per vivere in un ambiente nuovo, diverso. In camera da letto, ad esempio, basterà arredare gli angoli vuoti della stanza per dare già un aspetto diverso all’ambiente.

Sono i piccoli dettagli quelli che contano, ed ecco perché in cucina e in sala basterà dare un tocco di novità alle tende.

3 tecniche fai da te per avere tende più belle

Un elemento che darà subito un volto rinnovato alla nostra tenda è la mantovana. Si tratta di quell’inserto, puramente decorativo, applicato al di sopra della tenda, e spesso fatto dello stesso tessuto di quest’ultima.

Aggiungere una mantovana ci aiuterà a dare un tocco più chic ed elegante alle nostre tende, quasi romantico. È ideale, quindi, per quelle case che hanno un arredamento classico, shabby chic, con dettagli che richiamano l’antico o il vintage.

Splendide le tende ricamate

Se le nostre tende non dovessero piacerci più, un’idea perfetta che potremmo sfruttare sarà decorarle con disegni creati con la tecnica del ricamo. Potremo eseguire quest’operazione da soli, oppure farci aiutare da un esperto del settore.

Per una tenda della cucina, ad esempio, l’ideale sarà ricamarla con disegni che richiameranno il mondo della cucina. Ad esempio, piccole fragole, forchette, o altri simboli inerenti al campo.

Per la sala, invece, potremo scegliere dei ricami più neutri, come foglie rigogliose o greche stilizzate.

Un bellissimo elemento decorativo

Altrimenti, per evitare di mettere mano sul tessuto della tenda, potremo abbinarvi un elemento che cambierà davvero tutto il suo aspetto, in un attimo. Stiamo parlando del fiocco, un dettaglio molto semplice, ma che stravolgerà subito l’aspetto della nostra tenda.

Il fiocco è un componente d’arredo molto versatile, che potremo utilizzare in tanti modi diversi. C’è chi chiude a pacchetto la tenda, utilizzando il fiocco per tenere fermi i lati esterni della tenda stessa. E chi, invece, usa il fiocco per racchiudere la tenda e portarla verso l’esterno, appendendola lateralmente ad un gancio. Così rendiamo più bella la nostra casa in un secondo, senza spendere grosse somme di denaro, in modo semplice e veloce.