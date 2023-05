Rendiamo letto matrimoniale e divano più belli con i cuscini con questi trucchetti da interior designer

Viviamo molto tempo in casa e ci occupiamo di molte cose. Abbiamo bisogno di pulire le stanze, di lavare la biancheria, di cucinare. Vivere in un ambiente rilassante può facilitarci il compito. Per questo motivo disponiamo bene i punti luce o profumiamo l’aria con delle essenze. Per quanto riguarda la camera da letto e il salotto, possiamo renderli più accoglienti anche grazie ai cuscini. Scopriamo come metterli.

Abbiamo arredato ogni stanza della nostra casa seguendo il nostro gusto personale. Con il tempo possiamo cambiare qualche mobile o ridipingerlo. È bello pure posizionare piante da interno in qualche angolo. Quelle ricadenti sono ottime se abbiamo poco spazio. Basterà appenderle al soffitto o sistemarle su una mensola. Altre vanno bene in bagno.

Coprisedie, centrini della nonna, vasi da fiore, tende e soprammobili inoltre possono abbellire la casa. In particolare la biancheria da letto o i copridivano si scelgono con cura per dare un tocco di colore alle camere.

Rendiamo letto matrimoniale e divano più belli con i cuscini di vario tipo

Usiamo di solito i guanciali per dormire la notte. Per arredare il letto impariamo a mettere i cuscini in modo diverso. Ad esempio, seguendo le misure, poggiamo alla testiera due cuscini in verticale da 26×26 cm, davanti due da 20×30 e infine uno da 14×28. In alternativa, possiamo sistemare prima due cuscini da 24×24 cm oppure 20×30 e uno da 16×32 o da 14×32.

Passando alle federe, i primi possiamo rivestirli di tessuto bianco. Poi largo ai colori, alle righe e alle stampe, possibilmente che richiamino il copriletto e le lenzuola.

Per quanto riguarda il salotto, curiamo in particolar modo la simmetria dei cuscini. Alle due estremità vicino ai braccioli mettiamone due grandi del colore del divano. Davanti due di tonalità più chiara o a contrasto. Terminiamo con un altro paio di cuscini con stampa diversa. Possiamo scegliere i pois, le righe, stampe a fiori o geometriche. Se abbiamo fastidi nella zona lombare potremmo usare un cuscino ergonomico in memory foam.

Come lavare i cuscini

Per lavare i guanciali sintetici del letto potremmo usare il programma per delicati della lavatrice. La temperatura sarà sui 30 gradi e la centrifuga sui 600 massimo 800 giri. Usiamo preferibilmente un detersivo liquido neutro. Lasciamo poi asciugare i cuscini in posizione orizzontale su un piano sotto al sole. Prima di inserirli nella federa controlliamo che non ci siano zone umide. I cuscini in piuma d’oca e in lattice andranno lavati a mano seguendo le istruzioni dell’etichetta.

Rendiamo letto matrimoniale e divano più belli con i cuscini, quindi, e ricordiamo di lavarli almeno ogni 3 mesi.