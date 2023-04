Oltre alla Sansevieria ecco le piante che arredano e purificano l’aria di casa consigliate dagli esperti

Le case rispecchiano spesso il carattere e i gusti dei loro proprietari. Abitare in un appartamento comporta scegliere un arredamento bello e utile. Tutto ciò non basta. Un tocco di verde può rendere più accogliente una stanza o un balcone. Sono tante le piante che possiamo comprare, ognuna con caratteristiche particolari. Ad esempio, facciamoci consigliare dagli esperti su quali prendere per purificare l’aria.

In casa mobili, quadri, elettrodomestici e molto altro sono presenti in quasi ogni stanza. Pensiamo alla cucina, ad esempio, o al salotto. Utilizziamo sedie, tavoli, divani, tv, forno, frigorifero e così via. Senza dubbio è necessario pure pulire spesso. Per farlo utilizziamo detersivi di diverso tipo. Vivere negli ambienti domestici e mantenerli puliti comporta purtroppo respirare un’aria spesso inquinata. Non solo possiamo trovare sostanze potenzialmente dannose fuori casa, infatti, ma anche dentro.

Alcune fonti di inquinamento domestico

Come si potrebbe leggere nel sito del Ministero della Salute, in casa sono tante le fonti di inquinamento. Oltre a starnuti e desquamazione della pelle, altri contaminanti biologici possono essere peli, saliva, urina e forfora degli animali. Aggiungiamo la polvere, i processi di combustione per cucinare o riscaldare la casa, alcuni elettrodomestici e i prodotti per la pulizia. Aggiungiamo anche antiparassitari, insetticidi, colle, le vernici, le plastiche, i materiali da costruzione.

Sarebbe consigliabile aprire finestre e balconi per fare cambiare aria spesso e usare detergenti ecologici e biodegradabili. Potremmo anche disporre qualche pianta in casa.

Oltre alla Sansevieria ecco le piante che arredano e purificano la casa

Vasi con fiori in balcone e sul terrazzo sono deliziosi. Una pianta con foglie a cascata su un ripiano in alto della libreria è molto scenografica. Le erbe aromatiche in cucina sono utili e carine. Ce ne sono altre che potrebbero pure rendere più pulita l’aria. Seguendo i consigli di Luca Sardella vediamo quale comprare.

In una puntata di Striscia la notizia il noto esperto in compagnia della vivaista Ewa Zieba ci ha parlato di alcune particolari specie vegetali.

Piante che assorbirebbero le sostanze inquinanti in casa per poi metabolizzarle sarebbero ad esempio la Sansevieria e l’Aloe vera. Secondo Sardella potremmo metterle anche in camera da letto. Altre specie da tenere in casa sarebbero la Dracena, il Ficus Benjamin, l’Anthurium, lo Spatifillo e anche l’Orchidea. Sono piante molto belle da posizionare in un angolo, ma stanno bene anche su un mobile. Luca Sardella le raccomanda anche vicino alla postazione del computer. Oltre alla Sansevieria ecco le piante che arredano e purificano l’ambiente domestico. Ma quante dovremmo averne in ogni stanza? Il noto esperto e conduttore consiglierebbe di sistemare una pianta ogni 10 mq. Quindi, in un salone di 30 mq potremmo metterne anche 3, contrastando la permanenza di sostanze nocive nell’aria.