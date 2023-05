Il cosiddetto MidCap di Piazza Affari spesso offre interessanti opportunità di investimento. Siamo, quindi, andati ad analizzare i probabili scenari per le azioni che corrono forte tra quelle a media capitalizzazione.Alla chiusura della seduta del 26 maggio tre azioni si sono particolarmente distinte con rialzi superiori al 3,5%: Carel Industries, SECO e Ariston Holding.

Tra le azioni che corrono forte tra quelle a media capitalizzazione Carel Industries è l’unica ad avere guadagnato oltre il 4%: le indicazioni dell’analisi grafica

Era da oltre un anno che non si registrava un rialzo così importante sul titolo Carel Industries. Con questa performance di oltre il 4% le azioni hanno rotto gli indugi e il forte supporto in area 24,60 €. A questo punto le quotazioni potrebbero svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Lo scenario rialzista potrebbe essere negato da una chiusura giornaliera inferiore a 24,60 €.

Le azioni SECO confermano l’impostazione rialzista, ma il rialzo potrebbe essere al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Come già anticipato qualche giorno fa il titolo SECO è in ottima forma e in due sedute realizza una performance di oltre il 10%. Era da oltre un mese che non si registrava una performance simile. Adesso, però, la fine del rialzo potrebbe essere molto vicina.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono molto vicine al livello dove la probabilità di inversione è più elevata, area 5,01 €. Nelle prossime sedute, quindi, i rialzisti devono stare molto attenti alle eventuali, molto probabili, zampate degli orsi.

Azioni alle prese con resistenza storiche: le indicazioni dell’analisi grafica

Tra le azioni che corrono forte tra quelle a media capitalizzazione Ariston è quella che si trova ad affrontare la sfida più ardua. Area 10,3 €, infatti, rappresenta un livello di resistenza che in passato per ben quattro volte ha fermato lo slancio dei rialzisti.

La conferma della rottura di questo livello, quindi, potrebbe spingere le quotazioni di Ariston fino ai livelli indicati in figura. In caso contrario, il titolo potrebbe nuovamente imboccare la strada del ribasso per riportarsi in area 8,5 €.

Letture consigliate

Pronti 500 euro in più all’anno nelle tasche delle famiglie italiane grazie a questa possibilità

Dall’INPS bonifici in arrivo alle Poste o in Banca con 272 euro in più con l’assegno unico