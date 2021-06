Relax assicurato con fangoterapia e trattamenti di bellezza in questa località termale di montagna per un week end all’insegna del benessere

Dopo aver parlato dei due meravigliosi laghetti a pochi chilometri dalla stupenda città di Trento, vediamo oggi un’altra opzione vacanza. Rimaniamo sempre in Trentino, ma questa volta andiamo in Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti, dove si parla il ladino!

È molto ben conosciuta come località turistica invernale per le sue piste da sci spettacolari. La Val di Fassa, però, è in grado di soddisfare anche le più esigenti vacanze estive. In estate, infatti, è considerata una vera e propria palestra a cielo aperto, per le innumerevoli attività da fare.

Trekking ed escursioni in montagna, palestre di roccia e incredibili vie ferrate per gli amanti della montagna. Oppure percorsi ciclistici da strada e da mountain bike. O ancora lo sci alpinistico! C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

La fonte termale della Val di Fassa e i percorsi benessere

C’è però chi più comodamente intende prendersi qualche giorno di pausa e godersi l’ozio più assoluto, lontano da impegni lavorativi o familiari. In questo caso può farsi accogliere in una delle spa della zona, e godersi un week end.

Il relax è assicurato con la fangoterapia e trattamenti di bellezza in questa località termale di montagna, per un week end all’insegna del benessere. Le terme di Pozza di Fassa sono famose per essere l’unica sorgente sulfurea del Trentino, la cui acqua ha rinomate proprietà curative.

Le spa presenti nel luogo offrono differenti percorsi benessere e cura del corpo, con trattamenti di fangoterapia, o massaggi agli oli essenziali. Per depurarsi, tonificarsi e rilassare le tensioni accumulate attraverso una vita frenetica e tesa come quella della società moderna.

Naturalmente ricca di zolfo, magnesio, calcio e fluoro, la sorgente Alloch (luogo di cura delle divinità minori) è ancora oggi utilizzata per scopi terapeutici. In particolare per curare o alleviare forme di artrosi e artrite e altre patologie degenerative.