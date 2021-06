Per chi adora i piatti freschi e a base di frutta e desidera presentare un piatto leggero ai suoi invitati, ecco una proposta interessante. Uno dei frutti più gettonati dell’estate è sicuramente il melone che si trova già adesso sui banchi dei mercati.

Assicuriamoci di comprarne uno che sia maturo e buono, magari chiedendo consiglio al venditore. Dopodiché raccogliamo del rosmarino fresco ed ecco pronti i due ingredienti principali per questa ricetta così particolare.

Per le nostre serate estive possiamo preparare un piatto indimenticabile a base di questa buonissima zuppa delicata con melone e rosmarino che si prepara velocemente ed è fresca e leggera

Per una zuppa per 4 persone, con un apporto calorico di circa 80 kcal ciascuno, ecco tutti gli ingredienti:

2 meloni;

25 cl di acqua di cocco;

1 limone verde;

1 cucchiaino di zucchero di canna;

4 rametti di rosmarino.

La preparazione della ricetta in sé prenderà circa 15 minuti, ma facciamo attenzione al primo passo che in realtà durerà più a lungo. La marinatura del rosmarino nel cocco è semplice, basta mettere i rametti in ammollo nell’acqua di cocco in frigo per un’ora.

Preparazione veloce della ricetta dopo la marinatura

Tagliamo i meloni in due, togliamo i semi e recuperiamo la polpa grazie all’aiuto di un cucchiaio. Spremiamo in seguito un limone verde e recuperiamone il succo.

In seguito, mettiamo la polpa di melone, il succo di limone, l’acqua di cocco senza il rosmarino, lo zucchero di canna nel frullatore. Mischiamo bene e versiamo la zuppa in una bella ciotola e serviamola fresca.