Reiteriamo lo Strong Buy sulle azioni Reply. Il rialzo, infatti, è solo all’inizio del suo percorso

Dopo il report dell’11 marzo in cui delineavamo un percorso rialzista per il titolo, reiteriamo lo Strong Buy sulle azioni Reply. Dopo che titolavamo La chiusura settimanale potrebbe far partire Reply con un rialzo del 50% dai livelli attuali, il titolo ha guadagnato il 27%, ma come si vede dai grafici la corsa non è ancora finita.

In particolare, sul time frame settimanale che permette di seguire più da vicino l’evoluzione dei prezzi, vediamo come lo spazio al rialzo sia ancora superiore al 20%. Solo una chiusura settimanale inferiore a 111 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista in corso.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Gli aspetti positivi che, invece, caratterizzano Reply sono la posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini e che storicamente, il gruppo ha pubblicato dati di bilancio superiori alle aspettative.

Questa visione è confermata dagli analisti che hanno un consenso medio mantenere e un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione di circa il 10%.

Reiteriamo lo Strong Buy sulle azioni Reply. Secondo le indicazioni dell’analisi grafica il rialzo, infatti, è solo all’inizio del suo percorso

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 17 maggio a quota 119,5 euro con un incremento del 2,4% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile