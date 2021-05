Ecco il semplice ed efficace metodo per coltivare con successo questi ortaggi nutrienti e decorativi. Si seminano dalla primavera alla piena estate, si consumano freschi e secchi. Li conosciamo tutti, sono i fagioli, piante a ciclo annuale che possono alzarsi per 50-60 cm oppure arrampicarsi in alto fino a 3 metri, offrendo uno spettacolo decorativo molto speciale.

Qualcuno li semina a 100 giorni dall’inizio dell’anno, ma di solito lo si fa a maggio. Ecco come procedere per coltivarli con successo, con i consigli degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il magico fagiolo ha le sue esigenze

Il semplice ed efficace metodo per coltivare con successo questi ortaggi nutrienti e decorativi parte dal mettere i fagioli in acqua tiepida. Lo si fa, di solito, il giorno prima di seminarli, per favorire la germinazione.

Oppure si possono tracciare dei piccoli solchi nel terreno e riempirli d’acqua, in modo da renderlo soffice. Si semina al mattino quando il sole è alto e la terra è inumidita e calda.

In pochi giorni la terra si screpola e appaiono ben presto dei piccoli fusti ricurvi. È meglio sistemare subito le canne accanto alle piantine delle varietà rampicanti, che sono quelle più produttive. Oppure si può guidare la pianta a riempire una rete di plastica, creando un effetto decorativo ottimo per il terrazzo.

Un buon raccolto di fagioli che soddisfa la voglia di zuppa di una famiglia di 4-5 persone, richiede almeno due file coltivate di questi ortaggi da 8 o 10 metri. Il terreno deve essere lavorato in profondità, fresco, senza ristagni idrici. Se si vuol aggiungere un po’ di stallatico, meglio farlo subito.

Il semplice ed efficace metodo per coltivare con successo questi ortaggi nutrienti e decorativi

Le varietà nane di questi ortaggi sono più rustiche e non richiedono sostegni. Ma sono meno produttive di quelle rampicanti. Queste ultime richiedono subito un sostegno, altrimenti perdono la capacità di arrampicarsi.

Le migliori sono il fagiolo “Barbarossa”, il “Bianco di Spagna”, lo “Stregonta” con fagioli rosa venati di rosso, i borlotti rossi “Lingua di fuoco”. Tra le varietà nane più famose ci sono il “Borlotto Lingua di fuoco Nano”, il “Borlotto di Vigevano Nano” e il “Supremo”.

Attenzione all’antracnosi, una malattia che causa macchie brune su tutta la pianta, che si combatte con prodotti a base di rame. Al raccolto i fagioli si consumano fresche oppure si possono mettere nel congelatore suddivisi in piccoli sacchetti.