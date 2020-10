Regalarsi lo sconto in bolletta con una scelta intelligente. Siamo ancora agli inizi dell’autunno, l’inverno dunque è alle porte. Da qui a qualche settimana le temperature diventeranno più rigide e il conto della bolletta del gas sempre più incandescente. Come garantirsi tepore domestico senza salassi ad ogni bimestre?

In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi svela come regalarsi lo sconto in bolletta con una scelta intelligente e alla portata di tutti. Procediamo con ordine.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La conduzione di calore

Per capire come regalarsi lo sconto in bolletta con una scelta intelligente, partiamo dall’ipotesi seguente.

Immaginiamo due ambienti contigui, cioè confinanti uno con l’altro, che hanno due diverse temperature. Ad esempio in casa +20 gradi, fuori invece +5 oppure +2 o peggio ancora –3 gradi.

Per una legge della fisica, si dice che avviene “conduzione”, ossia trasporto di energia, di calore, da un ambiente a un altro. Ossia, precisamente, l’ambiente più caldo cede calore all’esterno, quello freddo trasmette freddo all’interno. Questo perché i due ambienti tenderanno a portarsi in equilibrio, a livellarsi sulla stessa temperatura. Ovviamente fredda, perché l’ambiente esterno è molto più grande di quello interno e quindi “vincerà” nel decidere la temperatura finale dominante.

La condensa

La riprova di questa legge fisica la vediamo con i nostri occhi quando si forma la condensa. Chi possiede infissi solo in alluminio o chi ricorda com’erano la gran parte degli infissi del passato, sa bene che questa è la prassi. Quando i caloriferi si riscaldano, dopo un pò si forma la condensa.

Il fenomeno è il chiaro e palese segnale che sta avvenendo un passaggio di calore dall’interno all’esterno. L’alluminio, come tutti gli infissi in metallo, è infatti un buon conduttore di calore.

Il taglio termico quale scelta intelligente

Spesso piccole scelte possono dare grossi ritorni nel tempo. In termini di tanti euro risparmiati e di un habitat domestico confortevole e salutare. Il taglio termico degli infissi è una di queste scelte.

Si definisce taglio termico la realizzazione di un elemento che va a creare una scissione secca tra questi due ambienti. L’introduzione, cioè, negli infissi di un elemento che impedisce il trasferimento di calore da casa nostra, all’ambiente esterno.

Come avviene il taglio termico? In buona sostanza si pone del PVC, o comunque materie plastiche. Generalmente, si tratta di materiali isolanti, come nel caso delle schiume poliuretaniche.

Quest’elemento, dalla caratteristica isolante, si interpone, tra l’interno e l’esterno dell’infisso. Il risultato è ridurre tantissimo, se non azzerare, la dispersione di calore.

Ecco come regalarsi lo sconto in bolletta

Quali vantaggi porta con sé questa scelta? Più di uno, vediamoli:

a) Poter approfittare degli incentivi fiscali in corso, per l’efficientamento energetico;

b) approdare a sicuri risparmi in termini economici. Se una casa, infatti, impiega ad, esempio, un’ora per scaldarsi e poi mantiene quel calore all’interno, si può anche spegnere il riscaldamento. I benefici in bolletta saranno notevoli;

c) il costo degli infissi a taglio termico oggi non è poi così tanto più alto degli infissi classici;

d) effetti benefici psico-fisici, dovuti a un ambiente domestico caldo e confortevole.

Come abbiamo visto, dunque, non si tratta di uno sconto legato alla promozione del distributore del metano Alfa o Beta o Gamma. Ma si tratta di una scelta personale che consiste nel regalarsi lo sconto in bolletta con una scelta intelligente oltre che salutare.

Se, infine, volete scoprire se è anche giunto o meno il tempo di sostituire la caldaia, vi suggeriamo questo articolo.