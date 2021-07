Se non abbiamo un pollice verde estremamente sviluppato, potremmo avere qualche problema con le nostre piante. Soprattutto in estate, quando il caldo diventa soffocante, le piante vengono messe a dura prova e possono diventare spente e cadenti.

I sintomi più comuni sono: foglie gialle e cadenti, un generale aspetto malsano e spento, fiori appassiti e scoloriti.

Se anche le nostre piante hanno questo problema, non buttiamole! Potremo risolvere tutto attraverso alcuni semplici trucchetti del mestiere utilizzati dai vivaisti più esperti.

In questo articolo ci concentreremo, in particolare, su una pianta straordinaria: l’ortensia. Si tratta di una pianta che può raggiungere altezze importanti e che può regalarci fiori enormi e straordinari da vedere.

Quando l’ortensia diventa spenta o sembra appassita, non perdiamo la speranza e utilizziamo questi semplicissimi segreti. Tornerà alla sua forma migliore!

Recuperiamo le ortensie appassite e spente con questo incredibile trucchetto che pochi conoscono

L’estate è un periodo particolarmente difficile da sopportare per la maggior parte delle piante. Molte persone, appena vedono che le proprie piante sembrano appassite, decidono di buttarle, perché non sanno come salvarle. Infatti pochi sanno che per proteggere le piante dal caldo basta questo semplice trucchetto.

Per salvare un’ortensia appassita basterà seguire questi semplici passaggi

Per prima cosa, se la nostra ortensia è interrata in un vaso di plastica, trapiantiamola in un vaso più grande, in cui metteremo solo torba o terriccio acido.

Posizioniamo al centro la nostra ortensia, facendo attenzione a non eliminare le eventuali erbette che saranno cresciute sul suo terreno. Questi piccoli fili d’erba, infatti, non sono erbe infestanti, anzi. Sono davvero utili perché aiuteranno la pianta a sintetizzare l’azoto, e quindi contribuiranno a far sì che la pianta ritorni ad essere verde splendente.

Il terreno deve assorbire tanta acqua

Aggiungiamo il restante terriccio necessario, lasciando un po’ d’aria intorno al colletto della pianta. Quindi concludiamo con l’ultimo strato di corteccia, molto utile per tenere fresche le radici.

L’ortensia, infatti, ha bisogno di idratazione profonda. Quindi, bagniamola abbondantemente, in modo che l’acqua raggiunga tutto il terreno, che risulterà ben drenato e idratato.

L’idea in più per assicurarci che il terreno sia ben bagnato è infilarvi all’interno uno stuzzicadenti, esattamente come si fa per le torte. Se lo stuzzicadenti uscirà secco, dovremo aggiungere ulteriore acqua. Ed ecco svelato come recuperiamo le ortensie appassite e spente con questo incredibile trucchetto che pochi conoscono.