La gelatina è un ingrediente spesso utilizzato per preparare i dolci. Non tutti però la tengono in casa e ce l’hanno sempre a disposizione quando serve. Altri invece preferiscono utilizzare alternative vegetali alla gelatina.

Come possiamo fare quindi per sostituire la gelatina con altri prodotti vegetali oppure in assenza di scorte in cucina? Farlo è possibile ed oggi la Redazione vuole suggerire dei modi.

Solo pochi sanno che questi 4 ingredienti sono perfetti per sostituire la gelatina

L’amido di mais, anche detto maizena, è un ingrediente contenuto nella farina di granturco. Esso, infatti, viene ricavato dal chicco del mais e viene utilizzato spesso come addensante.

Per sostituire la nostra gelatina possiamo usare questo ingrediente. Per farlo, aggiungiamo al nostro impasto 15 grammi di amido di mais ogni 100 grammi di impasto.

Fecola di patate

La fecola di patate spesso è confusa con l’amido di mais. La fecola è l’amido che viene estratto dalla patata. Questo poi viene lavato e fatto essiccare per farlo diventare la polvere che noi tutti conosciamo. Esattamente come l’amido di mais, anche la fecola di patate è utilizzata come addensante.

Nonostante ciò, la fecola differisce dalla prima anche per consistenza. Infatti, la fecola di patate è più collosa ed è maggiormente indicata rispetto all’amido di mais per preparazioni che devono risultare gelatinose.

Agar agar

Questa probabilmente è l’alternativa più diffusa tra chi preferisce sostituire la gelatina con un prodotto vegetale. L’agar agar è usato come gelificante naturale ed è una sostanza che si ricava dalle alghe rosse. Uno dei suoi pregi è che non altera minimamente i sapori naturali degli altri ingredienti.

Tuttavia, essa produce un tipo di gelatina più solido e che si scioglie meno facilmente rispetto a quella industriale. In commercio, troviamo l’agar agar in polvere e per le nostre preparazioni sarà sufficiente scioglierlo nell’impasto.

Calcoliamo comunque le giuste quantità considerando che 5 grammi di agar agar corrispondono ad un foglio di gelatina.

Pectina

Solo pochi sanno che questi 4 ingredienti sono perfetti per sostituire la gelatina. L’ultimo di questi è la pectina che è una sostanza di origine vegetale a differenza della gelatina che proviene da tessuti animali.

Dunque, la pectina è un’alternativa perfetta per coloro che seguono una dieta di tipo vegetariano. Infatti, la pectina proviene dalla buccia della frutta.

È più costosa della gelatina, ma è un’alternativa altrettanto valida. Per utilizzarla e farla diventare gelatinosa, è necessario scioglierla con lo zucchero e il limone.

