Rapporto debito/PIL. L’Italia poteva essere ad un livello Europeo?

Bilancio statale italiano come quello della Germania? Un evento non impossibile.

A proposito del rapporto debito/PIL e volendo obbligatoriamente rispondere a questa domanda, non possiamo che rispondere in maniera affermativa.

Con una diversa classe politica di stampo europeo il nostro bilancio pubblico non avrebbe avuto problemi a confrontarsi con quello di altri paesi della UE, molto virtuosi come l’Olanda o la Germania.

Era possibile? I dati contabili parlano da sé!

L’Italia ha oltre 1000 miliardi di crediti da riscuotere, nella maggior parte dei casi, questi sono praticamente inesigibili. E del resto per ammissione del ministro dell’economia Gualtieri che ha fatto le previsioni sulla situazione economica, tributaria e fiscale del nostro Paese, le previsioni non sono rosee. Messo il punto sui crediti tributari da esigere da parte dello Stato, la cifra che ne viene fuori è impressionante. Ci sono da riscuotere oltre 1.000 miliardi. E non dimentichiamo che sul banco ci sono anche 50 milioni di avvisi di accertamento e cartelle di riscossione che devono partire verso i vari contribuenti italiani.

Preso atto di questa conclusione passiamo ad elaborare alcune semplici tabelle sul debito italiano, sul suo PIL e sul rapporto tra queste due grandezze.

Rapporto debito/PIL. Serie storica per il periodo 2011-2019, dati effettivi disponibili.

Andremo a sostituire i dati del debito italiano complessivo rettificandolo con la riscossione dei debiti pregressi.

1° ipotesi riscossione al 100% degli stessi

2° ipotesi riscossione al 50% degli stessi

3° ipotesi riscossione al 25% degli stessi

Da queste semplici tabelle possiamo vedere che anche una riscossione di ¼ dei debiti pregressi avrebbe un enorme effetto benefico sul bilancio italiano.

In caso di riscossione molto vicina al 100% i nostri parametri sarebbero quasi uguali a quelli della Germania.

Perché non abbiamo un rapporto tra debito/PIL di livello europeo? Questa è una bella domanda che dovremmo obbligatoriamente fare alla nostra classe politica e non, in maniera sistematica.

Il problema del debito italiano è anche dato dalla scarsa efficienza nella riscossione.