Quando si parla di patate, si pensa sempre che l’abbinamento migliore siano le carote. E invece non è vero. O meglio, non è vero solo questo. Carciofi e patate in padella, infatti, sono un ottimo contorno che può essere accompagnato, alla carne come al pesce. Ad esempio, a dei filetti di orata o al pollo o persino alle uova al tegamino. In quest’ultimo caso, si consiglia di strapazzarle assieme a patate e carciofi e quindi di preparare il tutto insieme. Quindi, si parla di un contorno molto versatile, da provare a preparare utilizzando carciofi napoletani e patate novelle. O accompagnando il tutto a delle squisite olive nere di Gaeta e a qualche fogliolina di prezzemolo, ingredienti facoltativi per la riuscita del piatto.

Ingredienti per 4 persone

6 carciofi;

3 patate;

1 spicchio di aglio;

4 cucchiai di olio EVO;

q.b. sale, prezzemolo e olive nere di Gaeta (facoltativi);

1 bicchiere di acqua.

Procedimento per preparare i carciofi e patate in padella semplici e veloci

Sbucciare e lavare le patate.

Tagliarle a tocchetti.

Pulire con cura i carciofi, eliminandone le foglie esterne più dure. In caso non si sappia come fare, consultare l’apposita guida.

Accorciare il gambo e lasciare solamente i cuori dei carciofi.

Prendere un tegame e versare al suo interno i quattro cucchiai di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio.

Far rosolare l’aglio a fiamma media.

Versare le patate e i carciofi all’interno del tegame e mescolare.

Aggiungere un bicchiere d’acqua al tutto.

Coprire il tegame con un coperchio e far cuocere patate e carciofi per circa 10 minuti. Aggiungere al tutto le olive nere di Gaeta denocciolate e poi far cuocere per altri 10 minuti. Altrimenti, limitarsi a far cuocere il tutto per 20 minuti.

Al termine di questo lasso di tempo, insaporire carciofi e patate con una spolverata di sale. Quindi, aggiungere qualche fogliolina di prezzemolo.

Il contorno è pronto, non resta che impiattarlo e servirlo ancora caldo assieme ad una fetta di carne o di pesce.

Buon appetito!