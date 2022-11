Ramazzotti ha un nuovo amore a 59 anni e il suo cuore è pieno di gioia

Poco meno di cinquanta tappe in giro per il Mondo, Eros Ramazzotti viaggerà tra il Nord e il Sud America, in Europa e in Italia, dove porterà il suo talento in una decina di palazzetti. Un periodo intenso per lui, che il 29 ottobre scorso compie 59 anni. Tante soddisfazioni sia professionali che relative alla vita privata. Suonare e cantare oltralpe e incassare il clamore popolare in altri Continenti è certamente esperienza rara, roba da far girare la testa. Segno che Ramazzotti piace ancora e le sue canzoni conquistano vecchi e nuovi fans.

La figlia Aurora e il nipote in arrivo

Intanto serpeggia l’indiscrezione relativa al fatto che Ramazzotti abbia un nuovo amore. Anzi più di uno. Due certi e uno da confermare. Partiamo dalle sicurezze, perché Eros porta nel cuore una grande gioia che sono la (prima) figlia Aurora Ramazzotti e il nipotino in arrivo. Il parto è previsto la prossima primavera, anche se ancora non si conosce la data presunta, probabilmente cadrà nel mese di aprile.

Sarà nonno e ne va fiero, così come non fa mistero della stima che nutre per la figlia Aurora, fidanzata con Goffredo Cerza. La loro storia dura da oltre 5 anni e all’orizzonte si profila anche l’intenzione del matrimonio. La novella della cicogna per Eros è un po’ come rivivere una nuova paternità, sebbene dichiari ad un noto quotidiano di non voler concedere troppi vizi da nonno.

Ramazzotti ha un nuovo amore e si parla di una donna misteriosa

Ci sarebbe poi un’altra notizia che farebbe battere le ali delle farfalle nel cuore del cantautore. Pare infatti siano in circolazione delle foto di Eros con una donna immortalati in quel di Milano. Il dettaglio che fa ben sperare fa riferimento ai due mano nella mano che raggiungono casa del cantante per entrarvi insieme. Adesso, che con un’amica si passeggi per mano, pare un po’ inverosimile; quindi, potrebbe trattarsi di una nuova fiamma.

L’identità è ancora top secret perché lo zoom dei paparazzi non è sufficiente a rivelare il viso della donna dei misteri. Probabilmente Eros, prima di avviarsi per il lungo tour mondiale, si concede momenti in dolce compagnia. E se son rose, i fiori verranno fuori nelle prossime settimane, visto che ormai è guardato a vista da cronisti e paparazzi. E chissà non possa godere di qualche giorno di tenerezze anche in tournée.

La sua ex e la prima moglie Michelle

La sua ex (ultima) è la bella modella Marica Pellegrinelli di anni 34. Una storia d’amore che dura ben dieci anni e porta alla luce due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Marica è laureata in Scienze dei Beni Culturali e a soli 21 anni conosce Eros e decide con lui di mettere in conto una gravidanza. Donna molto affascinante, negli anni pare trascorrere sempre più tempo da sola per via degli impegni professionali di Eros, col quale convola a nozze nel 2014. Dalla solitudine inizia il progressivo logoramento di una storia importante, che finirà nel 2019.